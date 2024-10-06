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Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану - РИА Новости, 06.10.2024
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16:02 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/izrail-1976625588.html
Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану
Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану - РИА Новости, 06.10.2024
Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану
Министр обороны Израиля Йоав Галант посоветовал Ирану взглянуть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если Тегеран намерен... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:02
2024-10-06T16:02
в мире
израиль
иран
сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
минобороны израиля
бейрут
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант посоветовал Ирану взглянуть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если Тегеран намерен предпринять новую попытку атаковать территорию еврейского государства. "Иранцы даже не затронули возможности ВВС Израиля - ни одна эскадрилья не пострадала, ни один самолет не был поврежден, нет ни одной неисправной взлетно-посадочной полосы, и нет никаких сбоев в наших операциях. Тому, кто думает, что, пытаясь навредить Израилю, можно удержать нас от принятия мер, стоит взглянуть на наши оперативные достижения в Газе и Бейруте", - заявил Галант во время посещения авиабазы Неватим, по которой были зафиксированы прилеты иранских ракет. Министр подчеркнул, что Израиль силен как в обороне, так и в нападении. Он добавил, что ответ на атаку Ирана будет дан в соответствии с выбранным способом, в подходящем месте и в подходящее время. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, иран, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, минобороны израиля, бейрут, сектор газа
В мире, Израиль, Иран, США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Минобороны Израиля, Бейрут, Сектор Газа
Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану

Министр обороны Израиля Галант посоветовал Ирану посмотреть на Газу и Бейруте

© AP Photo / Hussein MallaИзраильский авиаудар по Бейруту
Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Израильский авиаудар по Бейруту
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант посоветовал Ирану взглянуть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если Тегеран намерен предпринять новую попытку атаковать территорию еврейского государства.
"Иранцы даже не затронули возможности ВВС Израиля - ни одна эскадрилья не пострадала, ни один самолет не был поврежден, нет ни одной неисправной взлетно-посадочной полосы, и нет никаких сбоев в наших операциях. Тому, кто думает, что, пытаясь навредить Израилю, можно удержать нас от принятия мер, стоит взглянуть на наши оперативные достижения в Газе и Бейруте", - заявил Галант во время посещения авиабазы Неватим, по которой были зафиксированы прилеты иранских ракет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Министр подчеркнул, что Израиль силен как в обороне, так и в нападении. Он добавил, что ответ на атаку Ирана будет дан в соответствии с выбранным способом, в подходящем месте и в подходящее время.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Последствия атаки Ирана на Израиль
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)

Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля

Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)
1 из 8
© AP Photo / Maya Alleruzzo

Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар актом самообороны.

Жители Израиля во время удара Ирана

Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар актом самообороны.

© AP Photo / Maya Alleruzzo
2 из 8
© AP Photo / Majdi Mohammed

В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.

Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля

В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.

© AP Photo / Majdi Mohammed
3 из 8
© AP Photo / Leo Correa

На фото: северный Израиль во время ударов со стороны Ирана.

Северный Израиль во время ударов со стороны Ирана

На фото: северный Израиль во время ударов со стороны Ирана.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 8
© AP Photo / Ariel Schalit

Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Работа систем ПВО Израиля во время удара Ирана

Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

© AP Photo / Ariel Schalit
5 из 8
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

Последствия удара Ирана по Израилю

Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
6 из 8
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.

Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля

Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana
7 из 8
© AP Photo / Vahid Salemi

На фото: жители Ирана во время антиизраильского митинга в честь ракетного удара Ирана по Израилю перед посольством Великобритании в Тегеране.

Жители Ирана после удара Ирана по Израилю в Тегеране

На фото: жители Ирана во время антиизраильского митинга в честь ракетного удара Ирана по Израилю перед посольством Великобритании в Тегеране.

© AP Photo / Vahid Salemi
8 из 8

Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)
1 из 8

Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар актом самообороны.

© AP Photo / Maya Alleruzzo
2 из 8

В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.

© AP Photo / Majdi Mohammed
3 из 8

На фото: северный Израиль во время ударов со стороны Ирана.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 8

Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

© AP Photo / Ariel Schalit
5 из 8

Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
6 из 8

Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana
7 из 8

На фото: жители Ирана во время антиизраильского митинга в честь ракетного удара Ирана по Израилю перед посольством Великобритании в Тегеране.

© AP Photo / Vahid Salemi
8 из 8
 
В миреИзраильИранСШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Минобороны ИзраиляБейрутСектор Газа
 
 
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