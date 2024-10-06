Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант посоветовал Ирану взглянуть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если Тегеран намерен предпринять новую попытку атаковать территорию еврейского государства. "Иранцы даже не затронули возможности ВВС Израиля - ни одна эскадрилья не пострадала, ни один самолет не был поврежден, нет ни одной неисправной взлетно-посадочной полосы, и нет никаких сбоев в наших операциях. Тому, кто думает, что, пытаясь навредить Израилю, можно удержать нас от принятия мер, стоит взглянуть на наши оперативные достижения в Газе и Бейруте", - заявил Галант во время посещения авиабазы Неватим, по которой были зафиксированы прилеты иранских ракет. Министр подчеркнул, что Израиль силен как в обороне, так и в нападении. Он добавил, что ответ на атаку Ирана будет дан в соответствии с выбранным способом, в подходящем месте и в подходящее время. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант посоветовал Ирану взглянуть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если Тегеран намерен предпринять новую попытку атаковать территорию еврейского государства.
"Иранцы даже не затронули возможности ВВС Израиля - ни одна эскадрилья не пострадала, ни один самолет не был поврежден, нет ни одной неисправной взлетно-посадочной полосы, и нет никаких сбоев в наших операциях. Тому, кто думает, что, пытаясь навредить Израилю, можно удержать нас от принятия мер, стоит взглянуть на наши оперативные достижения в Газе и Бейруте", - заявил Галант во время посещения авиабазы Неватим, по которой были зафиксированы прилеты иранских ракет.
Министр подчеркнул, что Израиль силен как в обороне, так и в нападении. Он добавил, что ответ на атаку Ирана будет дан в соответствии с выбранным способом, в подходящем месте и в подходящее время.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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