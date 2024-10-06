https://ria.ru/20241006/izrail-1976625588.html

Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану

Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану - РИА Новости, 06.10.2024

Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану

Министр обороны Израиля Йоав Галант посоветовал Ирану взглянуть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если Тегеран намерен... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T16:02

2024-10-06T16:02

2024-10-06T16:02

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минобороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант посоветовал Ирану взглянуть на результаты действий израильских ВВС в секторе Газа и Бейруте, если Тегеран намерен предпринять новую попытку атаковать территорию еврейского государства. "Иранцы даже не затронули возможности ВВС Израиля - ни одна эскадрилья не пострадала, ни один самолет не был поврежден, нет ни одной неисправной взлетно-посадочной полосы, и нет никаких сбоев в наших операциях. Тому, кто думает, что, пытаясь навредить Израилю, можно удержать нас от принятия мер, стоит взглянуть на наши оперативные достижения в Газе и Бейруте", - заявил Галант во время посещения авиабазы Неватим, по которой были зафиксированы прилеты иранских ракет. Министр подчеркнул, что Израиль силен как в обороне, так и в нападении. Он добавил, что ответ на атаку Ирана будет дан в соответствии с выбранным способом, в подходящем месте и в подходящее время. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, минобороны израиля, бейрут, сектор газа