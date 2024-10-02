Последствия атаки Ирана на Израиль
Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.
Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.
Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар актом самообороны.
Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар актом самообороны.
В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.
В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.
На фото: северный Израиль во время ударов со стороны Ирана.
На фото: северный Израиль во время ударов со стороны Ирана.
Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.
Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.
На фото: жители Ирана во время антиизраильского митинга в честь ракетного удара Ирана по Израилю перед посольством Великобритании в Тегеране.
На фото: жители Ирана во время антиизраильского митинга в честь ракетного удара Ирана по Израилю перед посольством Великобритании в Тегеране.