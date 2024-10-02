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Последствия атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024
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10:39 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/izrail-1975877111.html
Последствия атаки Ирана на Израиль
Последствия атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024
Последствия атаки Ирана на Израиль
Минувшим вечером Иран сотнями ракет нанес удар по Израилю. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:39
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фото
иран
израиль
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Минувшим вечером Иран сотнями ракет нанес удар по Израилю. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, иран, израиль
Фото, Иран, Израиль

Последствия атаки Ирана на Израиль

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Минувшим вечером Иран сотнями ракет нанес удар по Израилю. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)

Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля

Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)
1 из 8
© AP Photo / Maya Alleruzzo

Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар актом самообороны.

Жители Израиля во время удара Ирана

Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар актом самообороны.

© AP Photo / Maya Alleruzzo
2 из 8
© AP Photo / Majdi Mohammed

В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.

Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля

В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.

© AP Photo / Majdi Mohammed
3 из 8
© AP Photo / Leo Correa

На фото: северный Израиль во время ударов со стороны Ирана.

Северный Израиль во время ударов со стороны Ирана

На фото: северный Израиль во время ударов со стороны Ирана.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 8
© AP Photo / Ariel Schalit

Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Работа систем ПВО Израиля во время удара Ирана

Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

© AP Photo / Ariel Schalit
5 из 8
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

Последствия удара Ирана по Израилю

Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
6 из 8
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.

Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля

Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana
7 из 8
© AP Photo / Vahid Salemi

На фото: жители Ирана во время антиизраильского митинга в честь ракетного удара Ирана по Израилю перед посольством Великобритании в Тегеране.

Жители Ирана после удара Ирана по Израилю в Тегеране

На фото: жители Ирана во время антиизраильского митинга в честь ракетного удара Ирана по Израилю перед посольством Великобритании в Тегеране.

© AP Photo / Vahid Salemi
8 из 8
 
ФотоИранИзраиль
 
 
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