https://ria.ru/20241006/gorlovka-1976603923.html

При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадала мирная жительница

При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.10.2024

При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадала мирная жительница

Мирная жительница ранена в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T11:36

2024-10-06T11:36

2024-10-06T11:36

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Мирная горловчанка получила ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооружёнными формированиями Украины - ред.) в посёлке Химик", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия