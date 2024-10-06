https://ria.ru/20241006/eparkhiya-1976648688.html

Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ

Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ - РИА Новости, 06.10.2024

Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ

Собор преподобного Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии, следует из сообщения на сайте патриаршего экзархата Африки РПЦ. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T20:37

2024-10-06T20:37

2024-10-06T20:37

религия

африка

йоханнесбург

юар

сергий радонежский

зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Собор преподобного Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии, следует из сообщения на сайте патриаршего экзархата Африки РПЦ. "Шестого октября патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин возглавил престольный праздник в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южноафриканской епархии в городе Йоханнесбурге (в ЮАР - ред.). После Литургии состоялись молебен и крестный ход. Затем митрополит Константин зачитал указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла о присвоении храму преподобного Сергия статуса кафедрального собора Южноафриканской епархии Патриаршего экзархата Африки", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240525/ekzarkhata-1948345079.html

африка

йоханнесбург

юар

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африка, йоханнесбург, юар, сергий радонежский, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), русская православная церковь