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Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ - РИА Новости, 06.10.2024
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Религия
 
20:37 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/eparkhiya-1976648688.html
Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ
Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ - РИА Новости, 06.10.2024
Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ
Собор преподобного Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии, следует из сообщения на сайте патриаршего экзархата Африки РПЦ. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T20:37
2024-10-06T20:37
религия
африка
йоханнесбург
юар
сергий радонежский
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Собор преподобного Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии, следует из сообщения на сайте патриаршего экзархата Африки РПЦ. "Шестого октября патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин возглавил престольный праздник в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южноафриканской епархии в городе Йоханнесбурге (в ЮАР - ред.). После Литургии состоялись молебен и крестный ход. Затем митрополит Константин зачитал указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла о присвоении храму преподобного Сергия статуса кафедрального собора Южноафриканской епархии Патриаршего экзархата Африки", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240525/ekzarkhata-1948345079.html
африка
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африка, йоханнесбург, юар, сергий радонежский, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), русская православная церковь
Религия, Африка, Йоханнесбург, ЮАР, Сергий Радонежский, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Русская православная церковь
Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ

Собор преподобного Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ

© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПрестольный праздник в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южно-Африканской епархии в Йоханнесбурге, ЮАР
Престольный праздник в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южно-Африканской епархии в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : Патриарший экзархат Африки
Престольный праздник в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южно-Африканской епархии в Йоханнесбурге, ЮАР
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Собор преподобного Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии, следует из сообщения на сайте патриаршего экзархата Африки РПЦ.
"Шестого октября патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин возглавил престольный праздник в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южноафриканской епархии в городе Йоханнесбурге (в ЮАР - ред.). После Литургии состоялись молебен и крестный ход. Затем митрополит Константин зачитал указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла о присвоении храму преподобного Сергия статуса кафедрального собора Южноафриканской епархии Патриаршего экзархата Африки", - сказано в сообщении.
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РелигияАфрикаЙоханнесбургЮАРСергий РадонежскийЗарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки)Русская православная церковь
 
 
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