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Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ
Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ - РИА Новости, 06.10.2024
Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ
Собор преподобного Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии, следует из сообщения на сайте патриаршего экзархата Африки РПЦ. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T20:37
2024-10-06T20:37
2024-10-06T20:37
религия
африка
йоханнесбург
юар
сергий радонежский
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Собор преподобного Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии, следует из сообщения на сайте патриаршего экзархата Африки РПЦ. "Шестого октября патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин возглавил престольный праздник в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южноафриканской епархии в городе Йоханнесбурге (в ЮАР - ред.). После Литургии состоялись молебен и крестный ход. Затем митрополит Константин зачитал указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла о присвоении храму преподобного Сергия статуса кафедрального собора Южноафриканской епархии Патриаршего экзархата Африки", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240525/ekzarkhata-1948345079.html
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африка, йоханнесбург, юар, сергий радонежский, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), русская православная церковь
Религия, Африка, Йоханнесбург, ЮАР, Сергий Радонежский, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Русская православная церковь
Собор Сергия Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ
Собор преподобного Радонежского стал кафедральным в Южноафриканской епархии РПЦ