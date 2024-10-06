https://ria.ru/20241006/bouz-1976600473.html

На Западе указали на важную деталь в продвижении ВС России на фронте

На Западе указали на важную деталь в продвижении ВС России на фронте - РИА Новости, 06.10.2024

На Западе указали на важную деталь в продвижении ВС России на фронте

Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — говорится в... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:44

2024-10-06T10:44

2024-10-06T10:44

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские военные продвигаются на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — говорится в публикации. Он добавил, что несмотря на эту реальность, Россия продвигается вперед, день за днем, деревня за деревней, город за городом. Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html

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