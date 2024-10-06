На Западе указали на важную деталь в продвижении ВС России на фронте
Журналист Боуз указал на важную деталь из-за продвижения ВС России на фронте
Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские военные продвигаются на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — говорится в публикации.
"Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — говорится в публикации.
Он добавил, что несмотря на эту реальность, Россия продвигается вперед, день за днем, деревня за деревней, город за городом.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.