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На Западе указали на важную деталь в продвижении ВС России на фронте - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/bouz-1976600473.html
На Западе указали на важную деталь в продвижении ВС России на фронте
На Западе указали на важную деталь в продвижении ВС России на фронте - РИА Новости, 06.10.2024
На Западе указали на важную деталь в продвижении ВС России на фронте
Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — говорится в... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:44
2024-10-06T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские военные продвигаются на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — говорится в публикации. Он добавил, что несмотря на эту реальность, Россия продвигается вперед, день за днем, деревня за деревней, город за городом. Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
На Западе указали на важную деталь в продвижении ВС России на фронте

Журналист Боуз указал на важную деталь из-за продвижения ВС России на фронте

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские военные продвигаются на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

"Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — говорится в публикации.
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Он добавил, что несмотря на эту реальность, Россия продвигается вперед, день за днем, деревня за деревней, город за городом.

Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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