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В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 06.10.2024
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В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 06.10.2024
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
Пострадавших и последствий на земле в результате уничтожения БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T08:42
2024-10-06T08:42
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пострадавших и последствий на земле в результате уничтожения БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили один беспилотник над Воронежской областью. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области был уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и последствий на земле нет. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся", - написал глава региона в Telegram-канале.
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происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА

Губернатор Гусев: при уничтожении БПЛА в Воронежской области никто не пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пострадавших и последствий на земле в результате уничтожения БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили один беспилотник над Воронежской областью.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области был уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и последствий на земле нет. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся", - написал глава региона в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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