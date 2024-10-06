https://ria.ru/20241006/bespilotnik-1976587981.html

В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА

В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 06.10.2024

В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА

Пострадавших и последствий на земле в результате уничтожения БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T08:42

2024-10-06T08:42

2024-10-06T08:42

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пострадавших и последствий на земле в результате уничтожения БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили один беспилотник над Воронежской областью. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области был уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и последствий на земле нет. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся", - написал глава региона в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф