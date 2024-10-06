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В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 06.10.2024
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
Пострадавших и последствий на земле в результате уничтожения БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T08:42
2024-10-06T08:42
2024-10-06T08:42
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пострадавших и последствий на земле в результате уничтожения БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили один беспилотник над Воронежской областью. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области был уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и последствий на земле нет. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся", - написал глава региона в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА
Губернатор Гусев: при уничтожении БПЛА в Воронежской области никто не пострадал