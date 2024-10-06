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Казахстан не будет в этом году резервировать на осень бензин в России - РИА Новости, 06.10.2024
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07:21 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/benzin-1976583391.html
Казахстан не будет в этом году резервировать на осень бензин в России
Казахстан не будет в этом году резервировать на осень бензин в России - РИА Новости, 06.10.2024
Казахстан не будет в этом году резервировать на осень бензин в России
Ежегодно на осень Казахстан резервирует 50-70 тысяч тонн бензина в России, однако сейчас такой потребности у республики нет, сообщил в воскресенье министр... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T07:21
2024-10-06T07:21
россия
казахстан
экономика
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АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Ежегодно на осень Казахстан резервирует 50-70 тысяч тонн бензина в России, однако сейчас такой потребности у республики нет, сообщил в воскресенье министр энергетики Алмасадам Саткалиев. "Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет", - сказал министр после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС.
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россия, казахстан, экономика
Россия, Казахстан, Экономика
Казахстан не будет в этом году резервировать на осень бензин в России

Минэнерго Казахстана: в этом году нет нужды резервировать на осень бензин в РФ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПоезд на железнодорожном терминале доставки бензина
Поезд на железнодорожном терминале доставки бензина - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Поезд на железнодорожном терминале доставки бензина. Архивное фото
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АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Ежегодно на осень Казахстан резервирует 50-70 тысяч тонн бензина в России, однако сейчас такой потребности у республики нет, сообщил в воскресенье министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
"Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет", - сказал министр после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС.
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