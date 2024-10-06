https://ria.ru/20241006/benzin-1976583391.html

Казахстан не будет в этом году резервировать на осень бензин в России

Казахстан не будет в этом году резервировать на осень бензин в России - РИА Новости, 06.10.2024

Казахстан не будет в этом году резервировать на осень бензин в России

Ежегодно на осень Казахстан резервирует 50-70 тысяч тонн бензина в России, однако сейчас такой потребности у республики нет, сообщил в воскресенье министр... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T07:21

2024-10-06T07:21

2024-10-06T07:21

россия

казахстан

экономика

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АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Ежегодно на осень Казахстан резервирует 50-70 тысяч тонн бензина в России, однако сейчас такой потребности у республики нет, сообщил в воскресенье министр энергетики Алмасадам Саткалиев. "Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет", - сказал министр после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС.

https://ria.ru/20240917/benzin-1973207740.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, экономика