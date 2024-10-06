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"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу к югу от Хайфы
"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу к югу от Хайфы - РИА Новости, 06.10.2024
"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу к югу от Хайфы
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало беспилотниками израильскую базу к югу от города Хайфа. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:24
2024-10-06T16:24
2024-10-06T16:33
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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало беспилотниками израильскую базу к югу от города Хайфа."В воскресенье в 13.45 бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) совершили воздушную атаку эскадрильей штурмовых беспилотников на базу технического обслуживания и подготовки к югу от города Хайфа", - говорится в заявлении движения.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан
В мире, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан
"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу к югу от Хайфы
"Хезболла" заявила, что атаковала беспилотниками израильскую базу к югу от Хайфы