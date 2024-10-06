https://ria.ru/20241006/akchurin--1976644773.html

Умер выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин

Умер выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин - РИА Новости, 06.10.2024

Умер выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин

На 79-м году жизни скончался заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T19:57

2024-10-06T19:57

2024-10-06T20:37

общество

россия

ренат акчурин

борис ельцин

михаил мурашко

российская академия наук

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На 79-м году жизни скончался заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин, сообщила пресс-служба Минздрава России. Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая в ноябре 1996 года провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину. "Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 6 октября на 79-м году жизни скончался выдающийся советский и российский кардиохирург, клиницист, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. ак. А.Л.Мясникова, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И.Чазов Минздрава России, академик РАН Ренат Акчурин", - говорится в сообщении. Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии. Он внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии, его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области, отметили в Минздраве. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Рената Акчурина.

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общество, россия, ренат акчурин, борис ельцин, михаил мурашко, российская академия наук