https://ria.ru/20241006/akchurin--1976644773.html
Умер выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин
Умер выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин - РИА Новости, 06.10.2024
Умер выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин
На 79-м году жизни скончался заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:57
2024-10-06T19:57
2024-10-06T20:37
общество
россия
ренат акчурин
борис ельцин
михаил мурашко
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976645076_0:162:3353:2048_1920x0_80_0_0_818d8337e6393ed64be4e0878741f9ee.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На 79-м году жизни скончался заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин, сообщила пресс-служба Минздрава России. Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая в ноябре 1996 года провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину. "Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 6 октября на 79-м году жизни скончался выдающийся советский и российский кардиохирург, клиницист, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. ак. А.Л.Мясникова, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И.Чазов Минздрава России, академик РАН Ренат Акчурин", - говорится в сообщении. Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии. Он внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии, его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области, отметили в Минздраве. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Рената Акчурина.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976645076_622:0:3353:2048_1920x0_80_0_0_9e3e0db761ae975f79555ef946c35a65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ренат акчурин, борис ельцин, михаил мурашко, российская академия наук
Общество, Россия, Ренат Акчурин, Борис Ельцин, Михаил Мурашко, Российская академия наук
Умер выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин
Умер оперировавший Ельцина в 1996 году выдающийся кардиохирург Ренат Акчурин
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На 79-м году жизни скончался заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин, сообщила пресс-служба Минздрава России. Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая в ноябре 1996 года провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 6 октября на 79-м году жизни скончался выдающийся советский и российский кардиохирург, клиницист, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. ак. А.Л.Мясникова, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И.Чазов Минздрава России, академик РАН
Ренат Акчурин", - говорится в сообщении.
Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.
Он внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии, его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области, отметили в Минздраве.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
направил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Рената Акчурина.