https://ria.ru/20241005/zelenskiy-1976487416.html

"Бездарно". В Киеве раскрыли, что Зеленский задумал против своих союзников

"Бездарно". В Киеве раскрыли, что Зеленский задумал против своих союзников - РИА Новости, 05.10.2024

"Бездарно". В Киеве раскрыли, что Зеленский задумал против своих союзников

Владимир Зеленский пытается переложить вину за свои провалы на союзников Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:06

2024-10-05T10:06

2024-10-05T10:06

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается переложить вину за свои провалы на союзников Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский разыгрывает спектакль “плохие союзники” с целью переложить на Штаты и Европу ответственность за бездарное управление фронтом, отсутствие денег и падение темпов мобилизации", — указал Дубинский.В четверг Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО у Украины возникают сложности.Кроме того, украинский политик в социальной сети X позавидовал Израилю, которому союзники помогли с перехватом иранских ракет в ходе недавней атаки.

https://ria.ru/20241005/plan-1976479195.html

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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, нато, политика