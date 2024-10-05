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"Бездарно". В Киеве раскрыли, что Зеленский задумал против своих союзников - РИА Новости, 05.10.2024
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10:06 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/zelenskiy-1976487416.html
"Бездарно". В Киеве раскрыли, что Зеленский задумал против своих союзников
"Бездарно". В Киеве раскрыли, что Зеленский задумал против своих союзников - РИА Новости, 05.10.2024
"Бездарно". В Киеве раскрыли, что Зеленский задумал против своих союзников
Владимир Зеленский пытается переложить вину за свои провалы на союзников Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:06
2024-10-05T10:06
в мире
украина
киев
европа
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается переложить вину за свои провалы на союзников Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский разыгрывает спектакль “плохие союзники” с целью переложить на Штаты и Европу ответственность за бездарное управление фронтом, отсутствие денег и падение темпов мобилизации", — указал Дубинский.В четверг Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО у Украины возникают сложности.Кроме того, украинский политик в социальной сети X позавидовал Израилю, которому союзники помогли с перехватом иранских ракет в ходе недавней атаки.
https://ria.ru/20241005/plan-1976479195.html
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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, нато, политика
В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, НАТО, Политика
"Бездарно". В Киеве раскрыли, что Зеленский задумал против своих союзников

Дубинский: Зеленский пытается переложить вину за свои провалы на союзников Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается переложить вину за свои провалы на союзников Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Зеленский разыгрывает спектакль “плохие союзники” с целью переложить на Штаты и Европу ответственность за бездарное управление фронтом, отсутствие денег и падение темпов мобилизации", — указал Дубинский.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
На Западе предложили неожиданный план по Украине
Вчера, 08:39
В четверг Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО у Украины возникают сложности.
Кроме того, украинский политик в социальной сети X позавидовал Израилю, которому союзники помогли с перехватом иранских ракет в ходе недавней атаки.
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В миреУкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныНАТОПолитика
 
 
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