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Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получили по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получили по миллиону рублей - РИА Новости, 05.10.2024

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получили по миллиону рублей

Семьи погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане получили по миллиону рублей, деньги выделены из резервного фонда правительства... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T00:14

2024-10-05T00:14

2024-10-05T00:14

махачкала

сергей меликов

взрыв на азс в махачкале

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Семьи погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане получили по миллиону рублей, деньги выделены из резервного фонда правительства региона, сообщили в пресс-службе кабмина республики. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. Глава Дагестана Сергей Меликов ранее сообщил, что семьям погибших будет выделено по миллиону рублей, пострадавшим – от 200 до 500 тысяч рублей. "Председателем правительства Республики Дагестан подписано распоряжение, предусматривающее материальные выплаты из резервного фонда. Семьям погибших на автозаправке уже выплачены по 1 миллиону рублей на каждого погибшего (общая сумма выплаченных средств составила 13 миллионов рублей)", – говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время также выплатят деньги получившим травмы. Кроме того, благотворительные фонды "Инсан" и "Надежда" за счет своих средств планируют оказать дополнительную адресную помощь семьям погибших и пострадавших.

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махачкала

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