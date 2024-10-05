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Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получили по миллиону рублей
Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получили по миллиону рублей - РИА Новости, 05.10.2024
Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получили по миллиону рублей
Семьи погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане получили по миллиону рублей, деньги выделены из резервного фонда правительства... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T00:14
2024-10-05T00:14
2024-10-05T00:14
махачкала
сергей меликов
взрыв на азс в махачкале
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Семьи погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане получили по миллиону рублей, деньги выделены из резервного фонда правительства региона, сообщили в пресс-службе кабмина республики. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. Глава Дагестана Сергей Меликов ранее сообщил, что семьям погибших будет выделено по миллиону рублей, пострадавшим – от 200 до 500 тысяч рублей. "Председателем правительства Республики Дагестан подписано распоряжение, предусматривающее материальные выплаты из резервного фонда. Семьям погибших на автозаправке уже выплачены по 1 миллиону рублей на каждого погибшего (общая сумма выплаченных средств составила 13 миллионов рублей)", – говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время также выплатят деньги получившим травмы. Кроме того, благотворительные фонды "Инсан" и "Надежда" за счет своих средств планируют оказать дополнительную адресную помощь семьям погибших и пострадавших.
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махачкала, сергей меликов, взрыв на азс в махачкале, происшествия
Махачкала, Сергей Меликов, Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия
Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получили по миллиону рублей
Кабмин Дагестана: семьям погибших при взрыве на АЗС выплатили по миллиону рублей
МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Семьи погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане получили по миллиону рублей, деньги выделены из резервного фонда правительства региона, сообщили в пресс-службе кабмина республики.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы
27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. Глава Дагестана Сергей Меликов
ранее сообщил, что семьям погибших будет выделено по миллиону рублей, пострадавшим – от 200 до 500 тысяч рублей.
"Председателем правительства Республики Дагестан подписано распоряжение, предусматривающее материальные выплаты из резервного фонда. Семьям погибших на автозаправке уже выплачены по 1 миллиону рублей на каждого погибшего (общая сумма выплаченных средств составила 13 миллионов рублей)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время также выплатят деньги получившим травмы. Кроме того, благотворительные фонды "Инсан" и "Надежда" за счет своих средств планируют оказать дополнительную адресную помощь семьям погибших и пострадавших.