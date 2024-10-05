https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976464602.html
Путин заявил об особом уважении к труду учителей
Путин заявил об особом уважении к труду учителей - РИА Новости, 05.10.2024
Путин заявил об особом уважении к труду учителей
Труд учителей вызывает особое уважение, в нем заложен глубочайший созидательный смысл, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении российским учителям по... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T00:10
2024-10-05T00:10
2024-10-05T00:10
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Труд учителей вызывает особое уважение, в нем заложен глубочайший созидательный смысл, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении российским учителям по случаю их профессионального праздника. "Учительский труд вызывает особое уважение. В нем заложен глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, свое призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране", - сказал Путин. Президент РФ отметил, что Россия всегда славилось сильной педагогической школой. По его словам, люди самых разных возрастов и профессий с теплотой и признательностью вспоминают своих учителей, наставников. "И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность. Именно такая преемственность поколений, сбережение, приумножение традиций, которыми мы по праву гордимся, позволяют нам уверенно идти вперед, развивать на суверенной основе нашу систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной советской школы и современные подходы", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976464287.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил об особом уважении к труду учителей
Путин: труд учителей вызывает особое уважение, в нем заложен созидательный смысл
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Труд учителей вызывает особое уважение, в нем заложен глубочайший созидательный смысл, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении российским учителям по случаю их профессионального праздника.
"Учительский труд вызывает особое уважение. В нем заложен глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, свое призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что Россия всегда славилось сильной педагогической школой. По его словам, люди самых разных возрастов и профессий с теплотой и признательностью вспоминают своих учителей, наставников.
"И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность. Именно такая преемственность поколений, сбережение, приумножение традиций, которыми мы по праву гордимся, позволяют нам уверенно идти вперед, развивать на суверенной основе нашу систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной советской школы и современные подходы", - добавил Путин.