https://ria.ru/20241005/ucheniya-1976522082.html

В Казахстане прошли учения миротворческих сил ОДКБ

В Казахстане прошли учения миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 05.10.2024

В Казахстане прошли учения миротворческих сил ОДКБ

Военные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2024" завершились в Казахстане, отработана подготовка и проведение... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T15:32

2024-10-05T15:32

2024-10-05T15:57

казахстан

астана

алма-атинская область

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оон

белоруссия

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АСТАНА, 5 окт – РИА-Новости. Военные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2024" завершились в Казахстане, отработана подготовка и проведение миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ, сообщает в субботу министерство обороны республики. "В Казахстане завершились командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ… Коллективные миротворческие силы успешно выполнили поставленные перед ними задачи. В ходе учений отработаны вопросы подготовки и проведения миротворческой операции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства Казахстана. Сообщается, что особое внимание в ходе учений уделялось координации действий между оборонными и другими ведомствами стран ОДКБ, также были привлечены инструкторы, прошедшие подготовку в миротворческих миссиях ООН. Командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024" поводились в Казахстане с 1 по 5 октября на учебном полигоне "Берег" в Алма-Атинской области на юго-востоке Казахстана. В них приняли участие военные из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

https://ria.ru/20240606/ucheniya-1951080913.html

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астана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, астана, алма-атинская область, одкб, оон, белоруссия