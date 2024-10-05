В Казахстане прошли учения миротворческих сил ОДКБ
В Казахстане завершились военные учения стран ОДКБ "Нерушимое братство-2024"
© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкКомандно-штабные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2024" на полигоне "Берег" в Алматинской области
Командно-штабные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2024" на полигоне "Берег" в Алматинской области
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АСТАНА, 5 окт – РИА-Новости. Военные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2024" завершились в Казахстане, отработана подготовка и проведение миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ, сообщает в субботу министерство обороны республики.
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"В Казахстане завершились командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ… Коллективные миротворческие силы успешно выполнили поставленные перед ними задачи. В ходе учений отработаны вопросы подготовки и проведения миротворческой операции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства Казахстана.
Сообщается, что особое внимание в ходе учений уделялось координации действий между оборонными и другими ведомствами стран ОДКБ, также были привлечены инструкторы, прошедшие подготовку в миротворческих миссиях ООН.
Командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024" поводились в Казахстане с 1 по 5 октября на учебном полигоне "Берег" в Алма-Атинской области на юго-востоке Казахстана. В них приняли участие военные из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.