https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976539972.html

Спецоперация, 5 октября: российские войска освободили Желанное Второе в ДНР

Спецоперация, 5 октября: российские войска освободили Желанное Второе в ДНР - РИА Новости, 05.10.2024

Спецоперация, 5 октября: российские войска освободили Желанное Второе в ДНР

Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T18:15

2024-10-05T18:15

2024-10-05T18:15

специальная военная операция на украине

россия

иван приходько

воронежская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в субботу. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1925 человек, следует из сводки министерства. Войска группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий на курском направлении, потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, 17 сдались в плен, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк, сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным оборонного ведомства, за минувшие сутки отражены попытки противника прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Атаки ВСУ на российские регионыСилы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Воронежской и Курской областей, сообщили в Минобороны РФ. Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передавал корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно. В субботу утром мэр города Иван Приходько сообщил, что водитель и пять пассажиров автобуса пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Позже он сообщил, что число пострадавших выросло до 11. Мэр добавил, что украинский дрон атаковал поликлинику. Украинские беспилотники ночью атаковали несколько воронежских предприятий, выпускающих гражданскую продукцию, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, на одном из них в ходе атаки пострадал мужчина. Кроме того, начался пожар на одном из этажей того же предприятия. Подробности освобождения УгледараГруппировке "Восток" удалось сломить оборону Угледара, они провели обходной манёвр и с флангов взяли город в клещи, сообщило Минобороны России. По словам штурмовавших город бойцов, ВСУ постоянно наблюдали окрестности с помощью дронов и камер, которые висели даже в лесополосах. А при штурме вели упорную оборону. Фельдшер с позывным "Зуга" рассказал, что при штурме города ВСУ специально атаковали группы эвакуации и не давали возможности вывезти раненых бойцов с поля боя. Несмотря на то, что город взят, пока что нет возможности эвакуировать из него сотни мирных жителей, укрывающихся в подвалах. ВС РФ помогают им, привозя продукты и воду.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар экипажа вертолета Ми-28НМ по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-10-05T18:15 true PT1M07S

Атака дронов на здание администрации в Горловке Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно. 2024-10-05T18:15 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иван приходько, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, украина