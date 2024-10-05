Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 5 октября: российские войска освободили Желанное Второе в ДНР - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976539972.html
Спецоперация, 5 октября: российские войска освободили Желанное Второе в ДНР
Спецоперация, 5 октября: российские войска освободили Желанное Второе в ДНР - РИА Новости, 05.10.2024
Спецоперация, 5 октября: российские войска освободили Желанное Второе в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T18:15
2024-10-05T18:15
специальная военная операция на украине
россия
иван приходько
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в субботу. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1925 человек, следует из сводки министерства. Войска группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий на курском направлении, потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, 17 сдались в плен, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк, сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным оборонного ведомства, за минувшие сутки отражены попытки противника прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Атаки ВСУ на российские регионыСилы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Воронежской и Курской областей, сообщили в Минобороны РФ. Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передавал корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно. В субботу утром мэр города Иван Приходько сообщил, что водитель и пять пассажиров автобуса пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Позже он сообщил, что число пострадавших выросло до 11. Мэр добавил, что украинский дрон атаковал поликлинику. Украинские беспилотники ночью атаковали несколько воронежских предприятий, выпускающих гражданскую продукцию, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, на одном из них в ходе атаки пострадал мужчина. Кроме того, начался пожар на одном из этажей того же предприятия. Подробности освобождения УгледараГруппировке "Восток" удалось сломить оборону Угледара, они провели обходной манёвр и с флангов взяли город в клещи, сообщило Минобороны России. По словам штурмовавших город бойцов, ВСУ постоянно наблюдали окрестности с помощью дронов и камер, которые висели даже в лесополосах. А при штурме вели упорную оборону. Фельдшер с позывным "Зуга" рассказал, что при штурме города ВСУ специально атаковали группы эвакуации и не давали возможности вывезти раненых бойцов с поля боя. Несмотря на то, что город взят, пока что нет возможности эвакуировать из него сотни мирных жителей, укрывающихся в подвалах. ВС РФ помогают им, привозя продукты и воду.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар экипажа вертолета Ми-28НМ по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-10-05T18:15
true
PT1M07S
Атака дронов на здание администрации в Горловке
Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно.
2024-10-05T18:15
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e53e6df459b1d43c329f6ce1e9afc1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иван приходько, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Иван Приходько, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Украина
Спецоперация, 5 октября: российские войска освободили Желанное Второе в ДНР

Спецоперация, 5 октября: освобождение Желанного Второго и о ситуации в Угледаре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в субботу.
Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1925 человек, следует из сводки министерства.
© ИнфографикаОсвобожденное село Желанное Второе в ДНР
Освобожденное село Желанное Второе в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Желанное Второе в ДНР
Войска группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий на курском направлении, потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, 17 сдались в плен, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк, сообщили в Минобороны.
Кроме того, по данным оборонного ведомства, за минувшие сутки отражены попытки противника прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь.

Атаки ВСУ на российские регионы

Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Воронежской и Курской областей, сообщили в Минобороны РФ.
Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передавал корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно.
В субботу утром мэр города Иван Приходько сообщил, что водитель и пять пассажиров автобуса пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Позже он сообщил, что число пострадавших выросло до 11.
Мэр добавил, что украинский дрон атаковал поликлинику.
Украинские беспилотники ночью атаковали несколько воронежских предприятий, выпускающих гражданскую продукцию, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его данным, на одном из них в ходе атаки пострадал мужчина. Кроме того, начался пожар на одном из этажей того же предприятия.

Подробности освобождения Угледара

Группировке "Восток" удалось сломить оборону Угледара, они провели обходной манёвр и с флангов взяли город в клещи, сообщило Минобороны России.
По словам штурмовавших город бойцов, ВСУ постоянно наблюдали окрестности с помощью дронов и камер, которые висели даже в лесополосах. А при штурме вели упорную оборону.
Фельдшер с позывным "Зуга" рассказал, что при штурме города ВСУ специально атаковали группы эвакуации и не давали возможности вывезти раненых бойцов с поля боя.
Несмотря на то, что город взят, пока что нет возможности эвакуировать из него сотни мирных жителей, укрывающихся в подвалах. ВС РФ помогают им, привозя продукты и воду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияИван ПриходькоВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала