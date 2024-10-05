https://ria.ru/20241005/rogov-1976510003.html

Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом

Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом - РИА Новости, 05.10.2024

Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:37

2024-10-05T13:37

2024-10-05T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности. "Патриотизм и служба России очень важны в укреплении национальной безопасности и построении образа будущего нашей Родины. Поэтому уверен, что ветераны СВО и их семьи должны быть признаны кадровым потенциалом страны. Это люди, которые в ответственный момент не дрогнули и встали на защиту национальных интересов нашего государства, поэтому важно доверить им уже и в мирной жизни укреплять наше Отечество", - сказал Рогов РИА Новости. Рогов подчеркнул, что данная инициатива обсуждалась на проходящем в Санкт-Петербурге Общероссийском образовательном форуме "Кадры решают всё". Программа "Время героев" реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая.

https://ria.ru/20241002/putin-1976057293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, владимир рогов, владимир путин, общество