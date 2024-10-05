Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом
Рогов предложил признать ветеранов СВО и их семьи кадровым потенциалом России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка"
Тяжелая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности.
Путин рассказал, какие назначения уже получили участники СВО
2 октября, 23:32
"Патриотизм и служба России очень важны в укреплении национальной безопасности и построении образа будущего нашей Родины. Поэтому уверен, что ветераны СВО и их семьи должны быть признаны кадровым потенциалом страны. Это люди, которые в ответственный момент не дрогнули и встали на защиту национальных интересов нашего государства, поэтому важно доверить им уже и в мирной жизни укреплять наше Отечество", - сказал Рогов РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что данная инициатива обсуждалась на проходящем в Санкт-Петербурге Общероссийском образовательном форуме "Кадры решают всё".
Программа "Время героев" реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая.