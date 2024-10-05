Рейтинг@Mail.ru
Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/rogov-1976510003.html
Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом
Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом - РИА Новости, 05.10.2024
Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:37
2024-10-05T13:37
санкт-петербург
россия
владимир рогов
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964099463_0:140:3185:1932_1920x0_80_0_0_500b90db2934fd62d039de1b22836429.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности. "Патриотизм и служба России очень важны в укреплении национальной безопасности и построении образа будущего нашей Родины. Поэтому уверен, что ветераны СВО и их семьи должны быть признаны кадровым потенциалом страны. Это люди, которые в ответственный момент не дрогнули и встали на защиту национальных интересов нашего государства, поэтому важно доверить им уже и в мирной жизни укреплять наше Отечество", - сказал Рогов РИА Новости. Рогов подчеркнул, что данная инициатива обсуждалась на проходящем в Санкт-Петербурге Общероссийском образовательном форуме "Кадры решают всё". Программа "Время героев" реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая.
https://ria.ru/20241002/putin-1976057293.html
https://ria.ru/20240521/putin-1947424879.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964099463_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_755cae5afe8c475c911470538612cdad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, владимир рогов, владимир путин, общество
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин, Общество
Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом

Рогов предложил признать ветеранов СВО и их семьи кадровым потенциалом России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка"
Тяжелая огнеметная система ТОС -2 Тосочка - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности.
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Путин рассказал, какие назначения уже получили участники СВО
2 октября, 23:32
"Патриотизм и служба России очень важны в укреплении национальной безопасности и построении образа будущего нашей Родины. Поэтому уверен, что ветераны СВО и их семьи должны быть признаны кадровым потенциалом страны. Это люди, которые в ответственный момент не дрогнули и встали на защиту национальных интересов нашего государства, поэтому важно доверить им уже и в мирной жизни укреплять наше Отечество", - сказал Рогов РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что данная инициатива обсуждалась на проходящем в Санкт-Петербурге Общероссийском образовательном форуме "Кадры решают всё".
Программа "Время героев" реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО
21 мая, 14:45
 
Санкт-ПетербургРоссияВладимир РоговВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала