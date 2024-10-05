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В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Таджикистана
В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Таджикистана - РИА Новости, 05.10.2024
В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, в беседе они затронули вопросы в связи с... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:16
2024-10-05T12:16
2024-10-05T19:32
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, в беседе они затронули вопросы в связи с предстоящим заседанием Совета глав стран СНГ, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Затронут ряд практических вопросов в связи с предстоящим в Москве 8 октября заседанием Совета глав государств СНГ. Президенту Таджикистана также направлена поздравительная телеграмма", — говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Политика, Таджикистан, Россия, Москва, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ
В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Таджикистана
Путина в беседе с Рахмоном обсудил заседание Совета глав стран СНГ