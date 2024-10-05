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В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Таджикистана

В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Таджикистана - РИА Новости, 05.10.2024

В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, в беседе они затронули вопросы в связи с... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:16

2024-10-05T12:16

2024-10-05T19:32

политика

таджикистан

россия

москва

владимир путин

эмомали рахмон

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, в беседе они затронули вопросы в связи с предстоящим заседанием Совета глав стран СНГ, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Затронут ряд практических вопросов в связи с предстоящим в Москве 8 октября заседанием Совета глав государств СНГ. Президенту Таджикистана также направлена поздравительная телеграмма", — говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, таджикистан, россия, москва, владимир путин, эмомали рахмон, снг