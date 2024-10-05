https://ria.ru/20241005/prosveschenie-1976497450.html
Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания
Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания - РИА Новости, 05.10.2024
Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания
За последние годы по поручению президента России Владимира Путина в стране сформирована целая система поддержки просвещения и воспитания, рассказал первый... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:31
2024-10-05T11:31
2024-10-05T11:31
общество
россия
сергей кириенко
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние годы по поручению президента России Владимира Путина в стране сформирована целая система поддержки просвещения и воспитания, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя. "За последние годы решениями президента сформирована целая система поддержки, развития просвещения, воспитания. Это и новые школы, реконструкция, оборудование новейшее, современные информационные платформы. Такие проекты, как уроки "Разговоры о важном", "Орлята России, "Российское движение детей и молодежи" - очень много делается", - сказал Кириенко в ходе объявления призеров и победителей всероссийских профессиональных конкурсов педагогического направления. По словам Кириенко, нет более важной профессии в жизни, чем учитель, который помогает "состояться новым гражданам нашей страны". "У вас все-таки самая благодарная профессия. Мы вам все немножко завидуем, потому что вы видите, как то, что вы передавали, реализуется в успехах ваших учеников, потому что именно вы на самом деле создаете будущее нашей страны", - заключил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976478071.html
https://ria.ru/20241005/pozdravlenie-1976464147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кириенко, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания
Кириенко: в России сформировалась система поддержки просвещения и воспитания
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние годы по поручению президента России Владимира Путина в стране сформирована целая система поддержки просвещения и воспитания, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя.
"За последние годы решениями президента сформирована целая система поддержки, развития просвещения, воспитания. Это и новые школы, реконструкция, оборудование новейшее, современные информационные платформы. Такие проекты, как уроки "Разговоры о важном", "Орлята России, "Российское движение детей и молодежи" - очень много делается", - сказал Кириенко в ходе объявления призеров и победителей всероссийских профессиональных конкурсов педагогического направления.
По словам Кириенко, нет более важной профессии в жизни, чем учитель, который помогает "состояться новым гражданам нашей страны".
"У вас все-таки самая благодарная профессия. Мы вам все немножко завидуем, потому что вы видите, как то, что вы передавали, реализуется в успехах ваших учеников, потому что именно вы на самом деле создаете будущее нашей страны", - заключил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.