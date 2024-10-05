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Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания - РИА Новости, 05.10.2024
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11:31 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/prosveschenie-1976497450.html
Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания
Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания - РИА Новости, 05.10.2024
Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания
За последние годы по поручению президента России Владимира Путина в стране сформирована целая система поддержки просвещения и воспитания, рассказал первый... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:31
2024-10-05T11:31
общество
россия
сергей кириенко
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние годы по поручению президента России Владимира Путина в стране сформирована целая система поддержки просвещения и воспитания, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя. "За последние годы решениями президента сформирована целая система поддержки, развития просвещения, воспитания. Это и новые школы, реконструкция, оборудование новейшее, современные информационные платформы. Такие проекты, как уроки "Разговоры о важном", "Орлята России, "Российское движение детей и молодежи" - очень много делается", - сказал Кириенко в ходе объявления призеров и победителей всероссийских профессиональных конкурсов педагогического направления. По словам Кириенко, нет более важной профессии в жизни, чем учитель, который помогает "состояться новым гражданам нашей страны". "У вас все-таки самая благодарная профессия. Мы вам все немножко завидуем, потому что вы видите, как то, что вы передавали, реализуется в успехах ваших учеников, потому что именно вы на самом деле создаете будущее нашей страны", - заключил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976478071.html
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общество, россия, сергей кириенко, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания

Кириенко: в России сформировалась система поддержки просвещения и воспитания

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчебное занятие в колледже предпринимательства №11 в Москве
Учебное занятие в колледже предпринимательства №11 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Учебное занятие в колледже предпринимательства №11 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние годы по поручению президента России Владимира Путина в стране сформирована целая система поддержки просвещения и воспитания, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником
Вчера, 08:26
"За последние годы решениями президента сформирована целая система поддержки, развития просвещения, воспитания. Это и новые школы, реконструкция, оборудование новейшее, современные информационные платформы. Такие проекты, как уроки "Разговоры о важном", "Орлята России, "Российское движение детей и молодежи" - очень много делается", - сказал Кириенко в ходе объявления призеров и победителей всероссийских профессиональных конкурсов педагогического направления.
По словам Кириенко, нет более важной профессии в жизни, чем учитель, который помогает "состояться новым гражданам нашей страны".
"У вас все-таки самая благодарная профессия. Мы вам все немножко завидуем, потому что вы видите, как то, что вы передавали, реализуется в успехах ваших учеников, потому что именно вы на самом деле создаете будущее нашей страны", - заключил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Вчера, 00:04
 
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