https://ria.ru/20241005/prosveschenie-1976497450.html

Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания

Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания - РИА Новости, 05.10.2024

Кириенко рассказал о поддержке просвещения и воспитания

За последние годы по поручению президента России Владимира Путина в стране сформирована целая система поддержки просвещения и воспитания, рассказал первый... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:31

2024-10-05T11:31

2024-10-05T11:31

общество

россия

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние годы по поручению президента России Владимира Путина в стране сформирована целая система поддержки просвещения и воспитания, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сегодня по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя. "За последние годы решениями президента сформирована целая система поддержки, развития просвещения, воспитания. Это и новые школы, реконструкция, оборудование новейшее, современные информационные платформы. Такие проекты, как уроки "Разговоры о важном", "Орлята России, "Российское движение детей и молодежи" - очень много делается", - сказал Кириенко в ходе объявления призеров и победителей всероссийских профессиональных конкурсов педагогического направления. По словам Кириенко, нет более важной профессии в жизни, чем учитель, который помогает "состояться новым гражданам нашей страны". "У вас все-таки самая благодарная профессия. Мы вам все немножко завидуем, потому что вы видите, как то, что вы передавали, реализуется в успехах ваших учеников, потому что именно вы на самом деле создаете будущее нашей страны", - заключил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976478071.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кириенко, владимир путин