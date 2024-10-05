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БПЛА атаковали несколько предприятий в Воронежской области
БПЛА атаковали несколько предприятий в Воронежской области - РИА Новости, 05.10.2024
БПЛА атаковали несколько предприятий в Воронежской области
Беспилотники атаковали несколько гражданских предприятий в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T03:32
2024-10-05T03:32
2024-10-05T08:58
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Беспилотники атаковали несколько гражданских предприятий в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. По уточненным данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку", — написал он.На одном из этажей на предприятии, где получил ранение сотрудник, начался пожар. На месте происшествия работают оперативные службы.На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет.Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, режим опасности сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников.
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html
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воронежская область, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор)
БПЛА атаковали несколько предприятий в Воронежской области
Гусев: при атаке БПЛА на предприятие в Воронежской области пострадал человек