https://ria.ru/20241005/postradavshiy-1976469321.html

БПЛА атаковали несколько предприятий в Воронежской области

БПЛА атаковали несколько предприятий в Воронежской области - РИА Новости, 05.10.2024

БПЛА атаковали несколько предприятий в Воронежской области

Беспилотники атаковали несколько гражданских предприятий в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T03:32

2024-10-05T03:32

2024-10-05T08:58

специальная военная операция на украине

воронежская область

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Беспилотники атаковали несколько гражданских предприятий в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. По уточненным данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку", — написал он.На одном из этажей на предприятии, где получил ранение сотрудник, начался пожар. На месте происшествия работают оперативные службы.На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет.Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, режим опасности сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников.

https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html

https://ria.ru/20241004/kursk-1976413491.html

воронежская область

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воронежская область, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор)