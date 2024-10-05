https://ria.ru/20241005/plan-1976479195.html
На Западе предложили неожиданный план по Украине
На Западе предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 05.10.2024
На Западе предложили неожиданный план по Украине
Бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга должны отправить воевать на Украину, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:39
2024-10-05T08:39
2024-10-05T15:19
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга должны отправить воевать на Украину, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х."Мы должны отправить Йенса Столтенберга воевать на Украину вместе с украинцами рабочего класса, погибающими за глупую прокси-войну США и НАТО", — призвал политик.В пятницу Столтенберг в интервью газете Financial Times указал на опыт советско-финской войны и дал понять, что Киеву стоит подумать над признанием территориальных реалий.Йенс Столтенберг ушел в отставку с поста генсека НАТО 1 октября. Он занимал эту должность с 2014 года. Его место занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его кандидатуру поддержали все члены альянса.
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в мире, украина, ирландия, сша, йенс столтенберг, мик уоллес, марк рютте, европарламент, нато, политика
В мире, Украина, Ирландия, США, Йенс Столтенберг, Мик Уоллес, Марк Рютте, Европарламент, НАТО, Политика
На Западе предложили неожиданный план по Украине
Экс-депутат ЕП Уоллес предложил отправить Столтенберга воевать на Украину