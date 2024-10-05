https://ria.ru/20241005/peterburg-1976565345.html

В Петербурге около 100 мигрантов решили пойти на военную службу

В Петербурге около 100 мигрантов решили пойти на военную службу - РИА Новости, 05.10.2024

В Петербурге около 100 мигрантов решили пойти на военную службу

Около 100 иностранных граждан после профилактического рейда на Сенном рынке и Апраксином дворе решили заключить контракт с Вооруженными силами РФ для... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:55

2024-10-05T22:55

2024-10-05T22:55

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация с нелегальными мигрантами

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Около 100 иностранных граждан после профилактического рейда на Сенном рынке и Апраксином дворе решили заключить контракт с Вооруженными силами РФ для прохождения военной службы, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Ранее сообщалось, что следователями следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу и следователями ГВСУ СК России, совместно с представителями силовых ведомств проведен масштабный рейд, в ходе которого проверено более 600 граждан, в том числе иностранных. Более 150 мигрантов, получивших паспорта РФ, доставлены в военные комиссариаты для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет. Также 139 мигрантов доставлены для проверки в подразделения органов внутренних дел. "На сегодняшний день по результатам разъяснительной работы в военкоматах не менее 100 лиц изъявили желание поступить на военную службу по контракту, в связи с чем в отношении них начаты соответствующие мероприятия, в том числе связанные с медицинским обследованием", - говорится в сообщении городского Главка СК РФ. Добавляется, что в отношении одного мигранта, недавно получившего паспорт гражданина РФ, но не захотевшего встать на воинский учет, приняты меры для лишения его гражданства Российской Федерации.

https://ria.ru/20241002/moskva-1975928450.html

https://ria.ru/20241001/migrant-1975771177.html

россия

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россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами