https://ria.ru/20241005/nna-1976499052.html

СМИ: Израиль с ночи субботы нанес удары по 16 населенным пунктам в Ливане

СМИ: Израиль с ночи субботы нанес удары по 16 населенным пунктам в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024

СМИ: Израиль с ночи субботы нанес удары по 16 населенным пунктам в Ливане

Самолеты ВВС Израиля с полуночи субботы нанесли удары по 16 ливанским городам и поселениям, включая южный пригород Бейрута, сообщает ливанское национальное... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:51

2024-10-05T11:51

2024-10-05T12:54

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля с полуночи субботы нанесли удары по 16 ливанским городам и поселениям, включая южный пригород Бейрута, сообщает ливанское национальное агентство NNA. Согласно сводке агентства, авиаудары были нанесены по 16 поселениям на юге и востоке Ливана, южный пригород Бейрута подвергся серии бомбардировок. Артиллерия Израиля открыла огонь по четырем пограничным ливанским деревням, добавляется в сообщении. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" заявили ранее, что атаковали базу ВВС Израиля в пригороде Хайфы и места скопления живой силы израильской армии на разных участках границы.

https://ria.ru/20241005/udar-1976496777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары по 16 ливанским городам и поселениям с самолетов ВВС Израиля Самолеты ВВС Израиля с полуночи субботы нанесли удары по 16 ливанским городам и поселениям, включая южный пригород Бейрута, сообщает ливанское национальное агентство NNA. На видео корреспондента РИА Новости – последствия ночных ударов по пригороду столицы Ливана. 2024-10-05T11:51 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024