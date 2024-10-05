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СМИ: Израиль с ночи субботы нанес удары по 16 населенным пунктам в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
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11:51 05.10.2024 (обновлено: 12:54 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/nna-1976499052.html
СМИ: Израиль с ночи субботы нанес удары по 16 населенным пунктам в Ливане
СМИ: Израиль с ночи субботы нанес удары по 16 населенным пунктам в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
СМИ: Израиль с ночи субботы нанес удары по 16 населенным пунктам в Ливане
Самолеты ВВС Израиля с полуночи субботы нанесли удары по 16 ливанским городам и поселениям, включая южный пригород Бейрута, сообщает ливанское национальное... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:51
2024-10-05T12:54
в мире
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бейрут
ливан
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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля с полуночи субботы нанесли удары по 16 ливанским городам и поселениям, включая южный пригород Бейрута, сообщает ливанское национальное агентство NNA. Согласно сводке агентства, авиаудары были нанесены по 16 поселениям на юге и востоке Ливана, южный пригород Бейрута подвергся серии бомбардировок. Артиллерия Израиля открыла огонь по четырем пограничным ливанским деревням, добавляется в сообщении. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" заявили ранее, что атаковали базу ВВС Израиля в пригороде Хайфы и места скопления живой силы израильской армии на разных участках границы.
https://ria.ru/20241005/udar-1976496777.html
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Удары по 16 ливанским городам и поселениям с самолетов ВВС Израиля
Самолеты ВВС Израиля с полуночи субботы нанесли удары по 16 ливанским городам и поселениям, включая южный пригород Бейрута, сообщает ливанское национальное агентство NNA. На видео корреспондента РИА Новости – последствия ночных ударов по пригороду столицы Ливана.
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: Израиль с ночи субботы нанес удары по 16 населенным пунктам в Ливане

NNA: Израильская авиация с ночи нанесла удары по 16 населенным пунктам в Ливане

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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля с полуночи субботы нанесли удары по 16 ливанским городам и поселениям, включая южный пригород Бейрута, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
Согласно сводке агентства, авиаудары были нанесены по 16 поселениям на юге и востоке Ливана, южный пригород Бейрута подвергся серии бомбардировок.
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Артиллерия Израиля открыла огонь по четырем пограничным ливанским деревням, добавляется в сообщении.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" заявили ранее, что атаковали базу ВВС Израиля в пригороде Хайфы и места скопления живой силы израильской армии на разных участках границы.
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