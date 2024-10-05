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Пушков объяснил, почему НАТО не может пригласить Украину в альянс - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/nato-1976537145.html
Пушков объяснил, почему НАТО не может пригласить Украину в альянс
Пушков объяснил, почему НАТО не может пригласить Украину в альянс - РИА Новости, 05.10.2024
Пушков объяснил, почему НАТО не может пригласить Украину в альянс
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что НАТО не может пригласить Украину в альянс без окончания военных действий в рамках... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T17:43
2024-10-05T17:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
алексей пушков
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что НАТО не может пригласить Украину в альянс без окончания военных действий в рамках украинского конфликта, поэтому натовцы не будут делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос. "В НАТО ищут формулу приема Украины в альянс без территорий, ставших частью России... Любая формула включения Украины в альянс напрямую зависит от прекращения военных действий. Но вот эту проблему НАТО не может решить без России. А Россия допускает переговоры, но при исключении членства Украины в НАТО. Здесь позиции России и Запада несовместимы. Западу придется либо принимать в свой состав воюющую Украину со всеми вытекающими последствиями, либо отказываться от ее приема с целью создания гипотетической возможности для переговоров, что ударило бы по заявленным целям НАТО. Альянс не хочет делать ни того, ни другого. По этой причине НАТО, вероятно, пока не будет делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241004/pushkov-1976278022.html
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украина, россия, алексей пушков, нато, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Алексей Пушков, НАТО, Совет Федерации РФ
Пушков объяснил, почему НАТО не может пригласить Украину в альянс

Пушков: НАТО не может пригласить Украину в альянс без окончания военных действий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что НАТО не может пригласить Украину в альянс без окончания военных действий в рамках украинского конфликта, поэтому натовцы не будут делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос.
"В НАТО ищут формулу приема Украины в альянс без территорий, ставших частью России... Любая формула включения Украины в альянс напрямую зависит от прекращения военных действий. Но вот эту проблему НАТО не может решить без России. А Россия допускает переговоры, но при исключении членства Украины в НАТО. Здесь позиции России и Запада несовместимы. Западу придется либо принимать в свой состав воюющую Украину со всеми вытекающими последствиями, либо отказываться от ее приема с целью создания гипотетической возможности для переговоров, что ударило бы по заявленным целям НАТО. Альянс не хочет делать ни того, ни другого. По этой причине НАТО, вероятно, пока не будет делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос", - написал он в своем Telegram-канале.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Пушков рассказал, чем наполнены головы европейских политиков
4 октября, 00:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАлексей ПушковНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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