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На Московской неделе моды прошли показы российских дизайнеров - РИА Новости, 05.10.2024
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23:30 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/moskva-1976567033.html
На Московской неделе моды прошли показы российских дизайнеров
На Московской неделе моды прошли показы российских дизайнеров - РИА Новости, 05.10.2024
На Московской неделе моды прошли показы российских дизайнеров
Дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, а также пяти стран провели показы на Московской неделе моды в пятницу, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:30
2024-10-05T23:30
москва
санкт-петербург
махачкала
манеж
брикс
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, а также пяти стран провели показы на Московской неделе моды в пятницу, сообщили журналистам в пресс-службе Московской недели моды. "Стартовала третья Московская неделя моды - первые восемь показов уже провели дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, а также 5 стран: Бразилии, Индии, Индонезии, Китая и ЮАР", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили в пресс-службе, с 5 по 9 октября будет работать открытый маркет Московской недели моды, где жители и гости столицы смогут приобрести изделия российских дизайнеров, а также международный шоурум, где отечественные бренды встретятся с байерами и предпринимателями, чтобы обсудить потенциальное формирование сотрудничества. Также прошли первые сессии в лектории Московской недели моды. В пятницу в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября. Также одновременно с ней проходил Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он завершился в Московском концертном зале "Зарядье" в субботу.
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москва, санкт-петербург, махачкала, манеж, брикс, зарядье
Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Манеж, БРИКС, Зарядье
На Московской неделе моды прошли показы российских дизайнеров

Дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы и пяти стран провели показы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетители на Московской неделе моды
Посетители на Московской неделе моды - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, а также пяти стран провели показы на Московской неделе моды в пятницу, сообщили журналистам в пресс-службе Московской недели моды.
"Стартовала третья Московская неделя моды - первые восемь показов уже провели дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, а также 5 стран: Бразилии, Индии, Индонезии, Китая и ЮАР", - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе, с 5 по 9 октября будет работать открытый маркет Московской недели моды, где жители и гости столицы смогут приобрести изделия российских дизайнеров, а также международный шоурум, где отечественные бренды встретятся с байерами и предпринимателями, чтобы обсудить потенциальное формирование сотрудничества. Также прошли первые сессии в лектории Московской недели моды.
В пятницу в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября. Также одновременно с ней проходил Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он завершился в Московском концертном зале "Зарядье" в субботу.
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МоскваСанкт-ПетербургМахачкалаМанежБРИКСЗарядье
 
 
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