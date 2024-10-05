https://ria.ru/20241005/moskva-1976567033.html

На Московской неделе моды прошли показы российских дизайнеров

На Московской неделе моды прошли показы российских дизайнеров - РИА Новости, 05.10.2024

На Московской неделе моды прошли показы российских дизайнеров

Дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, а также пяти стран провели показы на Московской неделе моды в пятницу, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:30

2024-10-05T23:30

2024-10-05T23:30

москва

санкт-петербург

махачкала

манеж

брикс

зарядье

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, а также пяти стран провели показы на Московской неделе моды в пятницу, сообщили журналистам в пресс-службе Московской недели моды. "Стартовала третья Московская неделя моды - первые восемь показов уже провели дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, а также 5 стран: Бразилии, Индии, Индонезии, Китая и ЮАР", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили в пресс-службе, с 5 по 9 октября будет работать открытый маркет Московской недели моды, где жители и гости столицы смогут приобрести изделия российских дизайнеров, а также международный шоурум, где отечественные бренды встретятся с байерами и предпринимателями, чтобы обсудить потенциальное формирование сотрудничества. Также прошли первые сессии в лектории Московской недели моды. В пятницу в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября. Также одновременно с ней проходил Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он завершился в Московском концертном зале "Зарядье" в субботу.

https://ria.ru/20241004/moda-1976434200.html

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санкт-петербург

махачкала

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москва, санкт-петербург, махачкала, манеж, брикс, зарядье