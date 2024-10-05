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Третья Московская неделя моды - РИА Новости, 05.10.2024
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11:10 05.10.2024 (обновлено: 17:10 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/moda-1976490219.html
Третья Московская неделя моды
Третья Московская неделя моды - РИА Новости, 05.10.2024
Третья Московская неделя моды
В ЦВЗ "Манеж" проходит Третья Московская неделя моды. Яркие кадры с подиумов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.10.2024
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дизайнерский форум brics+ fashion summit
россия
брикс
юар
индонезия
бразилия
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В ЦВЗ "Манеж" проходит Третья Московская неделя моды. Яркие кадры с подиумов — в фотоленте Ria.ru.
россия
юар
индонезия
бразилия
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фото, дизайнерский форум brics+ fashion summit, фото, россия, брикс, юар, индонезия, бразилия
Фото, Дизайнерский форум BRICS+ Fashion Summit, Россия, БРИКС, ЮАР, Индонезия, Бразилия

Третья Московская неделя моды

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В ЦВЗ "Манеж" проходит Третья Московская неделя моды. Яркие кадры с подиумов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Мероприятия пройдут с 4 по 9 октября.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Loom by Rodina в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Мероприятия пройдут с 4 по 9 октября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В программе Недели моды заявлены более 80 показов российских и зарубежных дизайнеров, маркет, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда NITIN BAL CHAHUAN presented by Fashion Design Council of India в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

В программе Недели моды заявлены более 80 показов российских и зарубежных дизайнеров, маркет, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В показах примут участие дизайнеры в том числе из таких стран, как ЮАР, Индонезия, Бразилия и Китай.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда RAEGITAZORO в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

В показах примут участие дизайнеры в том числе из таких стран, как ЮАР, Индонезия, Бразилия и Китай.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Loom by Rodina.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Loom by Rodina в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Loom by Rodina.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В лектории спикеры затронут разные темы: от исторических экскурсов до новых тенденций в виде нейросетей.

Модель перед началом показа в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

В лектории спикеры затронут разные темы: от исторических экскурсов до новых тенденций в виде нейросетей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда KenSun.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда KenSun в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда KenSun.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В маркете посетители могут приобрести одежду, обувь и аксессуары от множества отечественных брендов.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Measure в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

В маркете посетители могут приобрести одежду, обувь и аксессуары от множества отечественных брендов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда NITIN BAL CHAHUAN, представленную Fashion Design Council of India.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда NITIN BAL CHAHUAN presented by Fashion Design Council of India в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда NITIN BAL CHAHUAN, представленную Fashion Design Council of India.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фестивале короткометражек World Fashion Shorts в центре внимания будет мультимедийная инсталляция, в которой избранные фешен-фильмы показываются сразу на нескольких экранах по всему периметру зала.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда NITIN BAL CHAHUAN presented by Fashion Design Council of India в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фестивале короткометражек World Fashion Shorts в центре внимания будет мультимедийная инсталляция, в которой избранные фешен-фильмы показываются сразу на нескольких экранах по всему периметру зала.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда KenSun.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда KenSun в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда KenSun.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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10 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Проект World Fashion Shorts впервые представили в 2023 году как специальное событие в рамках BRICS+ Fashion Summit.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда MAISON REVOLTA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Проект World Fashion Shorts впервые представили в 2023 году как специальное событие в рамках BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Measure.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Measure в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Measure.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 12
 
ФотоДизайнерский форум BRICS+ Fashion SummitРоссияБРИКСЮАРИндонезияБразилия
 
 
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