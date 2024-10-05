Третья Московская неделя моды
Мероприятия пройдут с 4 по 9 октября.
В программе Недели моды заявлены более 80 показов российских и зарубежных дизайнеров, маркет, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум.
В программе Недели моды заявлены более 80 показов российских и зарубежных дизайнеров, маркет, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум.
В показах примут участие дизайнеры в том числе из таких стран, как ЮАР, Индонезия, Бразилия и Китай.
В показах примут участие дизайнеры в том числе из таких стран, как ЮАР, Индонезия, Бразилия и Китай.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Loom by Rodina.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Loom by Rodina.
В лектории спикеры затронут разные темы: от исторических экскурсов до новых тенденций в виде нейросетей.
В лектории спикеры затронут разные темы: от исторических экскурсов до новых тенденций в виде нейросетей.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда KenSun.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда KenSun.
В маркете посетители могут приобрести одежду, обувь и аксессуары от множества отечественных брендов.
В маркете посетители могут приобрести одежду, обувь и аксессуары от множества отечественных брендов.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда NITIN BAL CHAHUAN, представленную Fashion Design Council of India.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда NITIN BAL CHAHUAN, представленную Fashion Design Council of India.
На фестивале короткометражек World Fashion Shorts в центре внимания будет мультимедийная инсталляция, в которой избранные фешен-фильмы показываются сразу на нескольких экранах по всему периметру зала.
На фестивале короткометражек World Fashion Shorts в центре внимания будет мультимедийная инсталляция, в которой избранные фешен-фильмы показываются сразу на нескольких экранах по всему периметру зала.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда KenSun.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда KenSun.
Проект World Fashion Shorts впервые представили в 2023 году как специальное событие в рамках BRICS+ Fashion Summit.
Проект World Fashion Shorts впервые представили в 2023 году как специальное событие в рамках BRICS+ Fashion Summit.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Measure.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Measure.