https://ria.ru/20241005/matvienko-1976464730.html

Матвиенко отметила роль образования в противостоянии внешним вызовам

Матвиенко отметила роль образования в противостоянии внешним вызовам - РИА Новости, 05.10.2024

Матвиенко отметила роль образования в противостоянии внешним вызовам

Российская школа создала прочную основу, позволяющую стране успешно преодолевать самые серьёзные испытания в новейшей истории, противостоять фундаментальным... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T00:12

2024-10-05T00:12

2024-10-05T00:12

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российская школа создала прочную основу, позволяющую стране успешно преодолевать самые серьёзные испытания в новейшей истории, противостоять фундаментальным мировоззренческим вызовам, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В России 5 октября отмечается День учителя. "Как подчеркнул президент России Владимир Путин, все наши победы закладываются в школе. Приятно отметить, что наша страна – одна из немногих, которые последовательно проводят принцип единства обучения и воспитания. Мы строим эту работу на основе проверенных историей традиционных отечественных и общечеловеческих ценностей", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. По ее словам, если понимать под цивилизацией не только достижения в области технологий, потребления, комфорта, но и в моральном, духовном развитии человека, то "именно Россия сегодня является её хранительницей". И в этом – несомненная заслуга нашей школы, нашей образовательной системы, уверена политик. "Считаю, во многом она дала нам ту прочную, непоколебимую основу, опираясь на которую, мы успешно преодолеваем самые серьёзные испытания в нашей новейшей истории, противостоим фундаментальным мировоззренческим вызовам. За этим стоят конкретные люди – учителя. Именно благодаря им даже в тяжёлые 90-е мы смогли сохранить, не дать разрушить основы, лучшие традиции нашего воспитания и сегодня уверенно отстаиваем правду, справедливость, суверенитет, наше право самим определять свою судьбу", - подчеркнула законодатель. Матвиенко выразила глубокую благодарность и искреннюю признательность педагогам, наставникам "за ваш благородный, бесконечно важный, подлинно подвижнический труд".

https://ria.ru/20241005/matvienko-1976464434.html

https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976464602.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, общество