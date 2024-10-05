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Матвиенко назвала неуважительное отношение к учителям недопустимым - РИА Новости, 05.10.2024
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00:08 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/matvienko-1976464434.html
Матвиенко назвала неуважительное отношение к учителям недопустимым
Матвиенко назвала неуважительное отношение к учителям недопустимым - РИА Новости, 05.10.2024
Матвиенко назвала неуважительное отношение к учителям недопустимым
Проблема защиты прав, чести и достоинства учителей остаётся актуальной, недопустимы оскорбления в адрес педагогов со стороны учеников и их родителей, заявила... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T00:08
2024-10-05T00:08
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
день учителя
общество
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Проблема защиты прав, чести и достоинства учителей остаётся актуальной, недопустимы оскорбления в адрес педагогов со стороны учеников и их родителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В России 5 октября отмечается День учителя. "Нам нужно признать, что, к сожалению, остаётся актуальной проблема защиты прав, чести и достоинства учителей. Слишком часто педагоги стали подвергаться оскорблениям, травле со стороны учеников и даже их родителей. Это серьёзная угроза для нашей образовательной системы, ведь подрыв авторитета учителя ставит крест на всём воспитательном процессе, порождает у подростков чувство вседозволенности, безнаказанности, безответственности", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Одну из основных причин подобной ситуации политик видит в том, что на определённом этапе в нашей стране преобладало отношение к труду педагогов как к деятельности по оказанию образовательных услуг, что, конечно же, было в корне неправильно. "На мой взгляд, законодатели уже много сделали для того, чтобы изменить эту ситуацию. С 1 сентября заработали новые поправки в закон "Об образовании", которые закрепляют особый статус педагогов, обоснованный общественной значимостью их труда. Изменения вводят право учителя на уважение человеческого и профессионального достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Причём не только устанавливают эти права, но и содержат гарантии и механизмы их реализации", - отметила спикер. Она убеждена, что эта мера поднимает роль и авторитет учителя на качественно новый уровень. "Дело – за реализацией на практике. Наша палата рассматривает контроль за этим вопросом как один из приоритетов", - написала сенатор. По мнению Матвиенко, повысить статус учителя, сделать его моральным ориентиром не только для детей, но и для родителей, поможет и приход в школы ветеранов СВО – людей, уже обладающих колоссальным жизненным опытом, пользующихся всеобщим уважением. "Верю, что они станут для молодёжи мерилом нравственности, образцом для подражания, как когда-то были ветераны Великой Отечественной", - подчеркнула политик. Председатель Совфеда отметила, что государство не снимет фокус внимания со всех вопросов, касающихся статуса и положения педагога в обществе. "Они будут обязательно решены. Иначе мы просто не сможем придать школе и учителю ту роль, которая необходима для воспитания всесторонне развитых, патриотичных новых поколений граждан", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976464287.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, день учителя, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, День учителя, Общество
Матвиенко назвала неуважительное отношение к учителям недопустимым

Матвиенко: оскорбления в адрес педагогов со стороны учеников недопустимы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Проблема защиты прав, чести и достоинства учителей остаётся актуальной, недопустимы оскорбления в адрес педагогов со стороны учеников и их родителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В России 5 октября отмечается День учителя.
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"Нам нужно признать, что, к сожалению, остаётся актуальной проблема защиты прав, чести и достоинства учителей. Слишком часто педагоги стали подвергаться оскорблениям, травле со стороны учеников и даже их родителей. Это серьёзная угроза для нашей образовательной системы, ведь подрыв авторитета учителя ставит крест на всём воспитательном процессе, порождает у подростков чувство вседозволенности, безнаказанности, безответственности", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.
Одну из основных причин подобной ситуации политик видит в том, что на определённом этапе в нашей стране преобладало отношение к труду педагогов как к деятельности по оказанию образовательных услуг, что, конечно же, было в корне неправильно.
"На мой взгляд, законодатели уже много сделали для того, чтобы изменить эту ситуацию. С 1 сентября заработали новые поправки в закон "Об образовании", которые закрепляют особый статус педагогов, обоснованный общественной значимостью их труда. Изменения вводят право учителя на уважение человеческого и профессионального достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Причём не только устанавливают эти права, но и содержат гарантии и механизмы их реализации", - отметила спикер.
Она убеждена, что эта мера поднимает роль и авторитет учителя на качественно новый уровень. "Дело – за реализацией на практике. Наша палата рассматривает контроль за этим вопросом как один из приоритетов", - написала сенатор.
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По мнению Матвиенко, повысить статус учителя, сделать его моральным ориентиром не только для детей, но и для родителей, поможет и приход в школы ветеранов СВО – людей, уже обладающих колоссальным жизненным опытом, пользующихся всеобщим уважением. "Верю, что они станут для молодёжи мерилом нравственности, образцом для подражания, как когда-то были ветераны Великой Отечественной", - подчеркнула политик.
Председатель Совфеда отметила, что государство не снимет фокус внимания со всех вопросов, касающихся статуса и положения педагога в обществе. "Они будут обязательно решены. Иначе мы просто не сможем придать школе и учителю ту роль, которая необходима для воспитания всесторонне развитых, патриотичных новых поколений граждан", - заключила Матвиенко.
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