https://ria.ru/20241005/matvienko-1976464434.html

Матвиенко назвала неуважительное отношение к учителям недопустимым

Матвиенко назвала неуважительное отношение к учителям недопустимым - РИА Новости, 05.10.2024

Матвиенко назвала неуважительное отношение к учителям недопустимым

Проблема защиты прав, чести и достоинства учителей остаётся актуальной, недопустимы оскорбления в адрес педагогов со стороны учеников и их родителей, заявила... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T00:08

2024-10-05T00:08

2024-10-05T00:08

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

день учителя

общество

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Проблема защиты прав, чести и достоинства учителей остаётся актуальной, недопустимы оскорбления в адрес педагогов со стороны учеников и их родителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В России 5 октября отмечается День учителя. "Нам нужно признать, что, к сожалению, остаётся актуальной проблема защиты прав, чести и достоинства учителей. Слишком часто педагоги стали подвергаться оскорблениям, травле со стороны учеников и даже их родителей. Это серьёзная угроза для нашей образовательной системы, ведь подрыв авторитета учителя ставит крест на всём воспитательном процессе, порождает у подростков чувство вседозволенности, безнаказанности, безответственности", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Одну из основных причин подобной ситуации политик видит в том, что на определённом этапе в нашей стране преобладало отношение к труду педагогов как к деятельности по оказанию образовательных услуг, что, конечно же, было в корне неправильно. "На мой взгляд, законодатели уже много сделали для того, чтобы изменить эту ситуацию. С 1 сентября заработали новые поправки в закон "Об образовании", которые закрепляют особый статус педагогов, обоснованный общественной значимостью их труда. Изменения вводят право учителя на уважение человеческого и профессионального достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Причём не только устанавливают эти права, но и содержат гарантии и механизмы их реализации", - отметила спикер. Она убеждена, что эта мера поднимает роль и авторитет учителя на качественно новый уровень. "Дело – за реализацией на практике. Наша палата рассматривает контроль за этим вопросом как один из приоритетов", - написала сенатор. По мнению Матвиенко, повысить статус учителя, сделать его моральным ориентиром не только для детей, но и для родителей, поможет и приход в школы ветеранов СВО – людей, уже обладающих колоссальным жизненным опытом, пользующихся всеобщим уважением. "Верю, что они станут для молодёжи мерилом нравственности, образцом для подражания, как когда-то были ветераны Великой Отечественной", - подчеркнула политик. Председатель Совфеда отметила, что государство не снимет фокус внимания со всех вопросов, касающихся статуса и положения педагога в обществе. "Они будут обязательно решены. Иначе мы просто не сможем придать школе и учителю ту роль, которая необходима для воспитания всесторонне развитых, патриотичных новых поколений граждан", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976464287.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, день учителя, общество