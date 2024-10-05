https://ria.ru/20241005/kashpirovskiy-1976468945.html

В РАН высказались о методах Кашпировского

В РАН высказались о методах Кашпировского - РИА Новости, 05.10.2024

В РАН высказались о методах Кашпировского

Применяемые Анатолием Кашпировским методы — это абсолютная лженаука, двух мнений здесь быть не может, заявили РИА Новости в Российской академии наук. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T03:08

2024-10-05T03:08

2024-10-05T06:48

российская академия наук

анатолий кашпировский

татьяна черниговская

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151632/06/1516320674_0:0:647:364_1920x0_80_0_0_b707d6ae8ce7f5c8ba79da359c947f31.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Применяемые Анатолием Кашпировским методы — это абсолютная лженаука, двух мнений здесь быть не может, заявили РИА Новости в Российской академии наук.Ранее СМИ сообщили, что возобновивший свою деятельность Кашпировский потребовал с доктора наук, ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской выплатить 15 тысяч долларов из-за того, что она не признает его работу научной."Однозначно — кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может. Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий", — сказали в РАН.

https://ria.ru/20240930/voprosy-1975512507.html

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2024

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российская академия наук, анатолий кашпировский, татьяна черниговская