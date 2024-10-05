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В РАН высказались о методах Кашпировского - РИА Новости, 05.10.2024
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Наука
 
03:08 05.10.2024 (обновлено: 06:48 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/kashpirovskiy-1976468945.html
В РАН высказались о методах Кашпировского
В РАН высказались о методах Кашпировского - РИА Новости, 05.10.2024
В РАН высказались о методах Кашпировского
Применяемые Анатолием Кашпировским методы — это абсолютная лженаука, двух мнений здесь быть не может, заявили РИА Новости в Российской академии наук. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T03:08
2024-10-05T06:48
российская академия наук
анатолий кашпировский
татьяна черниговская
наука
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Применяемые Анатолием Кашпировским методы — это абсолютная лженаука, двух мнений здесь быть не может, заявили РИА Новости в Российской академии наук.Ранее СМИ сообщили, что возобновивший свою деятельность Кашпировский потребовал с доктора наук, ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской выплатить 15 тысяч долларов из-за того, что она не признает его работу научной."Однозначно — кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может. Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий", — сказали в РАН.
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российская академия наук, анатолий кашпировский, татьяна черниговская
Российская академия наук, Анатолий Кашпировский, Татьяна Черниговская , Наука
В РАН высказались о методах Кашпировского

РАН: применяемые Кашпировским методы являются абсолютной лженаукой

CC BY-SA 4.0 / Annenkoan / Анатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Annenkoan /
Анатолий Кашпировский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Применяемые Анатолием Кашпировским методы — это абсолютная лженаука, двух мнений здесь быть не может, заявили РИА Новости в Российской академии наук.
Ранее СМИ сообщили, что возобновивший свою деятельность Кашпировский потребовал с доктора наук, ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской выплатить 15 тысяч долларов из-за того, что она не признает его работу научной.
«
"Однозначно — кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может. Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий", — сказали в РАН.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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НаукаРоссийская академия наукАнатолий КашпировскийТатьяна Черниговская
 
 
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