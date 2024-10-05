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"Поймают или убьют". Столтенберг сделал неожиданное признание о Зеленском
"Поймают или убьют". Столтенберг сделал неожиданное признание о Зеленском - РИА Новости, 05.10.2024
"Поймают или убьют". Столтенберг сделал неожиданное признание о Зеленском
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times признался, что боялся гибели Владимира Зеленского, скрывавшегося в бункерах в первые дни... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:46
2024-10-05T11:46
2024-10-05T11:46
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times признался, что боялся гибели Владимира Зеленского, скрывавшегося в бункерах в первые дни конфликта на Украине."Когда Зеленский и Столтенберг наконец поговорили, "этот телефонный разговор был довольно трудным". Отчасти, как вспоминает Столтенберг, это было из-за страха того, что Зеленского скоро "поймают или убьют"", — говорится в материале.Йенс Столтенберг ушел в отставку с поста генсека НАТО 1 октября. Он занимал эту должность с 2014 года. Его место занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чью кандидатуру поддержали все члены альянса.Британское издание Times в начале года сообщало, что после начала российской спецоперации основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. По словам одного из источников газеты, первоначально планировалось, что чиновники пробудут под землей в течение недели. Однако, как писало издание, Зеленский и его помощники прожили в бункерах "большую часть двух месяцев".
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в мире, украина, нидерланды, йенс столтенберг, нато, владимир зеленский, марк рютте, политика
В мире, Украина, Нидерланды, Йенс Столтенберг, НАТО, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Политика
"Поймают или убьют". Столтенберг сделал неожиданное признание о Зеленском
FT: Столтенберг боялся гибели Зеленского, скрывавшегося в бункерах в начале СВО