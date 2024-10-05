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Ереван рассказал об ожиданиях от партнерства с НАТО - РИА Новости, 05.10.2024
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22:38 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/erevan-1976564591.html
Ереван рассказал об ожиданиях от партнерства с НАТО
Ереван рассказал об ожиданиях от партнерства с НАТО - РИА Новости, 05.10.2024
Ереван рассказал об ожиданиях от партнерства с НАТО
МИД Армении в связи с 30-летием установления партнерских отношений республики с НАТО заявил, что ждет с нетерпением выстраивания более прочного партнерства с... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T22:38
2024-10-05T22:38
в мире
армения
ереван
йенс столтенберг
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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. МИД Армении в связи с 30-летием установления партнерских отношений республики с НАТО заявил, что ждет с нетерпением выстраивания более прочного партнерства с альянсом. "Тридцать лет назад Армения присоединилась к "Партнерству во имя мира", что обозначило важный моментом в ее оборонном и политическом взаимодействии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети X. В публикации также отмечается, что Ереван по-прежнему привержен углублению и укреплению сотрудничества с НАТО, уделяя особое внимание общим ценностям и интересам. "Вместе мы стремимся достичь и повысить региональную безопасность посредством расширенного диалога и сотрудничества. Мы с нетерпением ждем выстраивания более прочного партнерства и усиления нашего оборонного потенциала", - добавляется в заявлении МИД. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте Йенс Столтенберг, в то время занимавший должность генсека НАТО, заявил, что Армения и Североатлантический альянс близки к согласованию новой партнерской программы.
https://ria.ru/20241003/armeniya-1976104921.html
https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html
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в мире, армения, ереван, йенс столтенберг, нато
В мире, Армения, Ереван, Йенс Столтенберг, НАТО
Ереван рассказал об ожиданиях от партнерства с НАТО

МИД Армении заявил, что ждет выстраивания более прочного партнерства с НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Армении
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. МИД Армении в связи с 30-летием установления партнерских отношений республики с НАТО заявил, что ждет с нетерпением выстраивания более прочного партнерства с альянсом.
"Тридцать лет назад Армения присоединилась к "Партнерству во имя мира", что обозначило важный моментом в ее оборонном и политическом взаимодействии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети X.
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В публикации также отмечается, что Ереван по-прежнему привержен углублению и укреплению сотрудничества с НАТО, уделяя особое внимание общим ценностям и интересам.
«
"Вместе мы стремимся достичь и повысить региональную безопасность посредством расширенного диалога и сотрудничества. Мы с нетерпением ждем выстраивания более прочного партнерства и усиления нашего оборонного потенциала", - добавляется в заявлении МИД.
Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
В марте Йенс Столтенберг, в то время занимавший должность генсека НАТО, заявил, что Армения и Североатлантический альянс близки к согласованию новой партнерской программы.
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