https://ria.ru/20241005/erevan-1976564591.html

Ереван рассказал об ожиданиях от партнерства с НАТО

Ереван рассказал об ожиданиях от партнерства с НАТО - РИА Новости, 05.10.2024

Ереван рассказал об ожиданиях от партнерства с НАТО

МИД Армении в связи с 30-летием установления партнерских отношений республики с НАТО заявил, что ждет с нетерпением выстраивания более прочного партнерства с... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:38

2024-10-05T22:38

2024-10-05T22:38

в мире

армения

ереван

йенс столтенберг

нато

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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. МИД Армении в связи с 30-летием установления партнерских отношений республики с НАТО заявил, что ждет с нетерпением выстраивания более прочного партнерства с альянсом. "Тридцать лет назад Армения присоединилась к "Партнерству во имя мира", что обозначило важный моментом в ее оборонном и политическом взаимодействии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети X. В публикации также отмечается, что Ереван по-прежнему привержен углублению и укреплению сотрудничества с НАТО, уделяя особое внимание общим ценностям и интересам. "Вместе мы стремимся достичь и повысить региональную безопасность посредством расширенного диалога и сотрудничества. Мы с нетерпением ждем выстраивания более прочного партнерства и усиления нашего оборонного потенциала", - добавляется в заявлении МИД. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте Йенс Столтенберг, в то время занимавший должность генсека НАТО, заявил, что Армения и Североатлантический альянс близки к согласованию новой партнерской программы.

https://ria.ru/20241003/armeniya-1976104921.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, ереван, йенс столтенберг, нато