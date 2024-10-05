https://ria.ru/20241005/dedyukha-1976568505.html
Беглов поздравил Дедюху с победой на конкурсе "Учитель года России"
Беглов поздравил Дедюху с победой на конкурсе "Учитель года России" - РИА Новости, 05.10.2024
Беглов поздравил Дедюху с победой на конкурсе "Учитель года России"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил учителя физики Леонида Дедюху, ставшего победителем конкурса "Учитель года России", сообщила пресс-служба РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:56
2024-10-05T23:56
2024-10-05T23:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил учителя физики Леонида Дедюху, ставшего победителем конкурса "Учитель года России", сообщила пресс-служба администрации губернатора. Ранее в субботу сообщалось, что в Кремлевском дворце состоялось чествование победителей всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования. Учителем года России стал Леонид Дедюха, который преподает физику в Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес в Санкт-Петербурге. Беглов поздравил учителя с заслуженной наградой. "Мы гордимся, что Учитель года-2024 живет и работает в Петербурге. Эта высшая оценка педагогического сообщества - признание вашего плодотворного труда и постоянного профессионального совершенствования, подтверждение знака качества всего петербургского образования. Уверен, что победа станет для вас стимулом к покорению новых вершин, а ваши ученики внесут свою лепту в развитие Санкт-Петербурга, укрепление технологического суверенитета нашей страны", - отметил губернатор. Он также поблагодарил коллектив Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес и всех, кто помогал молодому учителю пройти сложные конкурсные испытания и победить. Леонид Дедюха преподает физику в гимназии с 2018 года, имеет высшую квалификационную категорию. Стаж работы в системе образования - 9 лет. На своих уроках он использует инновационные технологии, сочетает традиционные и передовые методы преподавания предмета, много внимания уделяет значению физики в жизни человека, показывая связь физики с другими естественнонаучными дисциплинами. В профильных классах – физико-математических, информационно-математических, химико-математических – Дедюха реализует программы углубленного изучения физики, проводит внеурочные занятия и готовит ребят к олимпиадам. С 2023 года он помогает ребятам с профессиональным самоопределением, консультирует гимназистов, принимающих участие в мероприятиях Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Его ученики поступают в ведущие вузы России на технические специальности.
https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976524920.html
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санкт-петербург, россия, александр беглов
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Беглов поздравил Дедюху с победой на конкурсе "Учитель года России"
Губернатор Беглов поздравил победителя конкурса "Учитель года России" Дедюху
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил учителя физики Леонида Дедюху, ставшего победителем конкурса "Учитель года России", сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Ранее в субботу сообщалось, что в Кремлевском дворце состоялось чествование победителей всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования. Учителем года России
стал Леонид Дедюха, который преподает физику в Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес в Санкт-Петербурге.
Беглов поздравил учителя с заслуженной наградой.
"Мы гордимся, что Учитель года-2024 живет и работает в Петербурге. Эта высшая оценка педагогического сообщества - признание вашего плодотворного труда и постоянного профессионального совершенствования, подтверждение знака качества всего петербургского образования. Уверен, что победа станет для вас стимулом к покорению новых вершин, а ваши ученики внесут свою лепту в развитие Санкт-Петербурга, укрепление технологического суверенитета нашей страны", - отметил губернатор.
Он также поблагодарил коллектив Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес и всех, кто помогал молодому учителю пройти сложные конкурсные испытания и победить.
Леонид Дедюха преподает физику в гимназии с 2018 года, имеет высшую квалификационную категорию. Стаж работы в системе образования - 9 лет. На своих уроках он использует инновационные технологии, сочетает традиционные и передовые методы преподавания предмета, много внимания уделяет значению физики в жизни человека, показывая связь физики с другими естественнонаучными дисциплинами.
В профильных классах – физико-математических, информационно-математических, химико-математических – Дедюха реализует программы углубленного изучения физики, проводит внеурочные занятия и готовит ребят к олимпиадам. С 2023 года он помогает ребятам с профессиональным самоопределением, консультирует гимназистов, принимающих участие в мероприятиях Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Его ученики поступают в ведущие вузы России на технические специальности.