Прокуратура оспорила продление ареста обвиняемым в избиении участника СВО
Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении участника СВО
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении в Санкт-Петербурге участника СВО, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Басманный суд Москвы продлил Роману Лакашию и Иракли Мунчаву срок ареста до 18 декабря. Прокуратура, которая не стала утверждать обвинительное заключение, возражала против такой строгой меры пресечения.
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО
30 сентября, 09:13
"В суде зарегистрированы апелляционная жалоба защиты и апелляционное представление прокуратуры", - говорится в документах.
Мосгорсуд рассмотрит их 7 октября.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Следствие задержало двух участников драки - Романа Лакашию и Иракли Мунчаву. Сначала им вменили хулиганство, но затем следствие переквалифицировало дело на "покушение на убийство" и "экстремизм". После завершения расследования СК направил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд. Но там отказались утверждать обвинение, теперь дело передано на доследование.
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. По версии следствия, нападавшие высказывали при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности. Они были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
В Балашихе задержали подозреваемого в нападении на участника СВО
18 сентября, 17:19