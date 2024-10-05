https://ria.ru/20241005/arest-1976473632.html

Прокуратура оспорила продление ареста обвиняемым в избиении участника СВО

Прокуратура оспорила продление ареста обвиняемым в избиении участника СВО - РИА Новости, 05.10.2024

Прокуратура оспорила продление ареста обвиняемым в избиении участника СВО

Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении в Санкт-Петербурге участника СВО, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T06:35

2024-10-05T06:35

2024-10-05T12:26

санкт-петербург

москва

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении в Санкт-Петербурге участника СВО, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Басманный суд Москвы продлил Роману Лакашию и Иракли Мунчаву срок ареста до 18 декабря. Прокуратура, которая не стала утверждать обвинительное заключение, возражала против такой строгой меры пресечения. "В суде зарегистрированы апелляционная жалоба защиты и апелляционное представление прокуратуры", - говорится в документах. Мосгорсуд рассмотрит их 7 октября. Согласно материалам дела, инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Следствие задержало двух участников драки - Романа Лакашию и Иракли Мунчаву. Сначала им вменили хулиганство, но затем следствие переквалифицировало дело на "покушение на убийство" и "экстремизм". После завершения расследования СК направил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд. Но там отказались утверждать обвинение, теперь дело передано на доследование. В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. По версии следствия, нападавшие высказывали при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности. Они были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240930/rabstvo-1975422548.html

https://ria.ru/20240918/balashikha-1973470069.html

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санкт-петербург, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия