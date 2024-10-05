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Прокуратура оспорила продление ареста обвиняемым в избиении участника СВО - РИА Новости, 05.10.2024
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06:35 05.10.2024 (обновлено: 12:26 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/arest-1976473632.html
Прокуратура оспорила продление ареста обвиняемым в избиении участника СВО
Прокуратура оспорила продление ареста обвиняемым в избиении участника СВО - РИА Новости, 05.10.2024
Прокуратура оспорила продление ареста обвиняемым в избиении участника СВО
Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении в Санкт-Петербурге участника СВО, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T06:35
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санкт-петербург
москва
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении в Санкт-Петербурге участника СВО, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Басманный суд Москвы продлил Роману Лакашию и Иракли Мунчаву срок ареста до 18 декабря. Прокуратура, которая не стала утверждать обвинительное заключение, возражала против такой строгой меры пресечения. "В суде зарегистрированы апелляционная жалоба защиты и апелляционное представление прокуратуры", - говорится в документах. Мосгорсуд рассмотрит их 7 октября. Согласно материалам дела, инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Следствие задержало двух участников драки - Романа Лакашию и Иракли Мунчаву. Сначала им вменили хулиганство, но затем следствие переквалифицировало дело на "покушение на убийство" и "экстремизм". После завершения расследования СК направил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд. Но там отказались утверждать обвинение, теперь дело передано на доследование. В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. По версии следствия, нападавшие высказывали при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности. Они были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240930/rabstvo-1975422548.html
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санкт-петербург, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Санкт-Петербург, Москва, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Прокуратура оспорила продление ареста обвиняемым в избиении участника СВО

Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении участника СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении в Санкт-Петербурге участника СВО, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Басманный суд Москвы продлил Роману Лакашию и Иракли Мунчаву срок ареста до 18 декабря. Прокуратура, которая не стала утверждать обвинительное заключение, возражала против такой строгой меры пресечения.
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"В суде зарегистрированы апелляционная жалоба защиты и апелляционное представление прокуратуры", - говорится в документах.
Мосгорсуд рассмотрит их 7 октября.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Следствие задержало двух участников драки - Романа Лакашию и Иракли Мунчаву. Сначала им вменили хулиганство, но затем следствие переквалифицировало дело на "покушение на убийство" и "экстремизм". После завершения расследования СК направил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд. Но там отказались утверждать обвинение, теперь дело передано на доследование.
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. По версии следствия, нападавшие высказывали при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности. Они были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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