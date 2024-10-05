На консультациях по Афганистану обсудили вопросы безопасности
Участники консультаций по Афганистану сделали заявление о безопасности
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкVI заседание московского формата консультаций по Афганистану
VI заседание московского формата консультаций по Афганистану
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Участники Московского формата консультаций по Афганистану назвали неприемлемыми попытки третьих стран разместить свою военную инфраструктуру в Афганистане и сопредельных с ним государствах, поскольку это не соответствует интересам регионального мира и стабильности, говорится в совместном заявлении участников консультаций.
"Назвали неприемлемыми попытки третьих стран разместить объекты своей военной инфраструктуры в Афганистане и сопредельных с ним государствах, поскольку это не соответствует интересам регионального мира и стабильности", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Кроме того, стороны консультаций выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности в контексте террористической угрозы в Афганистане, отметив, что все террористические и сепаратистские группировки, базирующиеся в Афганистане, представляют серьёзную угрозу глобальной и региональной безопасности.
"Московский формат" консультаций по афганской проблематике в Москве стартовал в пятницу в российской столице. Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
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