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На консультациях по Афганистану обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 05.10.2024
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10:29 05.10.2024 (обновлено: 13:08 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/afganistan-1976490399.html
На консультациях по Афганистану обсудили вопросы безопасности
На консультациях по Афганистану обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 05.10.2024
На консультациях по Афганистану обсудили вопросы безопасности
Участники Московского формата консультаций по Афганистану назвали неприемлемыми попытки третьих стран разместить свою военную инфраструктуру в Афганистане и... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:29
2024-10-05T13:08
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Участники Московского формата консультаций по Афганистану назвали неприемлемыми попытки третьих стран разместить свою военную инфраструктуру в Афганистане и сопредельных с ним государствах, поскольку это не соответствует интересам регионального мира и стабильности, говорится в совместном заявлении участников консультаций."Назвали неприемлемыми попытки третьих стран разместить объекты своей военной инфраструктуры в Афганистане и сопредельных с ним государствах, поскольку это не соответствует интересам регионального мира и стабильности", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ.Кроме того, стороны консультаций выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности в контексте террористической угрозы в Афганистане, отметив, что все террористические и сепаратистские группировки, базирующиеся в Афганистане, представляют серьёзную угрозу глобальной и региональной безопасности."Московский формат" консультаций по афганской проблематике в Москве стартовал в пятницу в российской столице. Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976358785.html
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в мире, афганистан, россия, сергей лавров, талибан, оон, владимир путин
В мире, Афганистан, Россия, Сергей Лавров, Талибан, ООН, Владимир Путин
На консультациях по Афганистану обсудили вопросы безопасности

Участники консультаций по Афганистану сделали заявление о безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкVI заседание московского формата консультаций по Афганистану
VI заседание московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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VI заседание московского формата консультаций по Афганистану
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Участники Московского формата консультаций по Афганистану назвали неприемлемыми попытки третьих стран разместить свою военную инфраструктуру в Афганистане и сопредельных с ним государствах, поскольку это не соответствует интересам регионального мира и стабильности, говорится в совместном заявлении участников консультаций.
"Назвали неприемлемыми попытки третьих стран разместить объекты своей военной инфраструктуры в Афганистане и сопредельных с ним государствах, поскольку это не соответствует интересам регионального мира и стабильности", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи
4 октября, 13:15
Кроме того, стороны консультаций выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности в контексте террористической угрозы в Афганистане, отметив, что все террористические и сепаратистские группировки, базирующиеся в Афганистане, представляют серьёзную угрозу глобальной и региональной безопасности.
"Московский формат" консультаций по афганской проблематике в Москве стартовал в пятницу в российской столице. Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанРоссияСергей ЛавровТалибанООНВладимир Путин
 
 
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