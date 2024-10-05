https://ria.ru/20241005/afganistan-1976490399.html

На консультациях по Афганистану обсудили вопросы безопасности

На консультациях по Афганистану обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 05.10.2024

На консультациях по Афганистану обсудили вопросы безопасности

Участники Московского формата консультаций по Афганистану назвали неприемлемыми попытки третьих стран разместить свою военную инфраструктуру в Афганистане и... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:29

2024-10-05T10:29

2024-10-05T13:08

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Участники Московского формата консультаций по Афганистану назвали неприемлемыми попытки третьих стран разместить свою военную инфраструктуру в Афганистане и сопредельных с ним государствах, поскольку это не соответствует интересам регионального мира и стабильности, говорится в совместном заявлении участников консультаций."Назвали неприемлемыми попытки третьих стран разместить объекты своей военной инфраструктуры в Афганистане и сопредельных с ним государствах, поскольку это не соответствует интересам регионального мира и стабильности", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ.Кроме того, стороны консультаций выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности в контексте террористической угрозы в Афганистане, отметив, что все террористические и сепаратистские группировки, базирующиеся в Афганистане, представляют серьёзную угрозу глобальной и региональной безопасности."Московский формат" консультаций по афганской проблематике в Москве стартовал в пятницу в российской столице. Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241004/lavrov-1976358785.html

https://ria.ru/20241004/afganistan-1976363229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, россия, сергей лавров, талибан, оон, владимир путин