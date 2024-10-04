Рейтинг@Mail.ru
"Воодушевились". В Киеве рассказали о провальном ходе Зеленского на Западе - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 04.10.2024 (обновлено: 10:59 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976304543.html
"Воодушевились". В Киеве рассказали о провальном ходе Зеленского на Западе
"Воодушевились". В Киеве рассказали о провальном ходе Зеленского на Западе - РИА Новости, 04.10.2024
"Воодушевились". В Киеве рассказали о провальном ходе Зеленского на Западе
После представления секретного "плана победы" Владимиром Зеленским на Западе стали требовать скорейшего завершения конфликта на Украине, такое мнение в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:41
2024-10-04T10:59
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
александр дубинский
джо байден
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. После представления секретного "плана победы" Владимиром Зеленским на Западе стали требовать скорейшего завершения конфликта на Украине, такое мнение в Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.&quot;Есть новый секретный &quot;план победы&quot;, от которого наши &quot;союзники&quot; так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать, и она уже не соответствует национальным интересам США&quot;, — написал политик.По словам Дубинского, Зеленский будет и дальше откладывать мирные переговоры и цепляться за власть вплоть до президентских выборов в США в ноябре.&quot;Зеленский просто не хочет брать на себя ответственность за то, что они с Ермаком наворотили. И надеется, что это решение примут за него в Вашингтоне — а он разведет руками&quot;, — указал он.В прошлый четверг Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее Зеленский заявил, что провел все "обязательные разговоры" с западным лидерами во время визита в США глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне якобы "было сделано все возможное" для укрепления Украины.
https://ria.ru/20241004/vsu-1976300413.html
https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fbe83a858af7df036473e6af37f6a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, александр дубинский, джо байден, верховная рада украины, politico, политика
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Джо Байден, Верховная Рада Украины, Politico, Политика
"Воодушевились". В Киеве рассказали о провальном ходе Зеленского на Западе

Дубинский: после нового плана Зеленского на Западе потребовали завершить войну

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. После представления секретного "плана победы" Владимиром Зеленским на Западе стали требовать скорейшего завершения конфликта на Украине, такое мнение в Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
«

"Есть новый секретный "план победы", от которого наши "союзники" так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать, и она уже не соответствует национальным интересам США", — написал политик.

Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
На Западе высказались о провале ВСУ на ключевом направлении
09:06
По словам Дубинского, Зеленский будет и дальше откладывать мирные переговоры и цепляться за власть вплоть до президентских выборов в США в ноябре.
«

"Зеленский просто не хочет брать на себя ответственность за то, что они с Ермаком наворотили. И надеется, что это решение примут за него в Вашингтоне — а он разведет руками", — указал он.

В прошлый четверг Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Ранее Зеленский заявил, что провел все "обязательные разговоры" с западным лидерами во время визита в США глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне якобы "было сделано все возможное" для укрепления Украины.
Немецкий танк Leopard, подбитый российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции, на территории Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Кадры с захваченным на Украине танком Leopard вызвали испуг в США
Вчера, 12:18
 
В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДжо БайденВерховная Рада УкраиныPoliticoПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала