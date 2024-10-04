"Воодушевились". В Киеве рассказали о провальном ходе Зеленского на Западе
Дубинский: после нового плана Зеленского на Западе потребовали завершить войну
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. После представления секретного "плана победы" Владимиром Зеленским на Западе стали требовать скорейшего завершения конфликта на Украине, такое мнение в Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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"Есть новый секретный "план победы", от которого наши "союзники" так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать, и она уже не соответствует национальным интересам США", — написал политик.
По словам Дубинского, Зеленский будет и дальше откладывать мирные переговоры и цепляться за власть вплоть до президентских выборов в США в ноябре.
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"Зеленский просто не хочет брать на себя ответственность за то, что они с Ермаком наворотили. И надеется, что это решение примут за него в Вашингтоне — а он разведет руками", — указал он.
В прошлый четверг Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Ранее Зеленский заявил, что провел все "обязательные разговоры" с западным лидерами во время визита в США глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне якобы "было сделано все возможное" для укрепления Украины.