https://ria.ru/20241004/vulin-1976411383.html

Вулин обсудил с гендиректором "Россетей" развитие сотрудничества

Вулин обсудил с гендиректором "Россетей" развитие сотрудничества - РИА Новости, 04.10.2024

Вулин обсудил с гендиректором "Россетей" развитие сотрудничества

Заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин рассмотрел с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым развитие сотрудничество в свете... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:00

2024-10-04T17:00

2024-10-04T17:00

сербия

россия

белград (город)

александр вулин

милош вучевич

максим решетников

россети

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976414182_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9d619904061524dfeda1e5db472f6c6c.jpg

БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин рассмотрел с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым развитие сотрудничество в свете предстоящего заседания межправкомиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству Сербии и РФ, сообщила пресс-служба Вулина. Накануне Рюмин провел в Белграде встречи с сербским премьером Милошем Вучевичем и министром горного дела и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович. Гендиректор "Россетей" поблагодарил Вулина за помощь в организации его поездки. "Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции РФ, чем мы гордимся. Сербия не будет менять свою политику и становится частью антироссийской истерии. Ваши инвестиции и люди в нашей стране находятся в полной уверенности. Мы не такая страна, как некоторые другие, которые отнимают вашу собственность", - цитирует пресс-служба замглавы сербского кабмина. Отмечается, что особой темой встречи стала подготовка к 20-й встрече российско-сербской межправкомиссии в ноябре этого года в Санкт-Петербурге во главе с сербским и российским сопредседателями – министром Ненадом Поповичем и главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

https://ria.ru/20241003/rosseti-1976248244.html

сербия

россия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сербия, россия, белград (город), александр вулин, милош вучевич, максим решетников, россети, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)