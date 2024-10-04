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Вулин обсудил с гендиректором "Россетей" развитие сотрудничества - РИА Новости, 04.10.2024
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17:00 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vulin-1976411383.html
Вулин обсудил с гендиректором "Россетей" развитие сотрудничества
Вулин обсудил с гендиректором "Россетей" развитие сотрудничества - РИА Новости, 04.10.2024
Вулин обсудил с гендиректором "Россетей" развитие сотрудничества
Заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин рассмотрел с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым развитие сотрудничество в свете... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:00
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сербия
россия
белград (город)
александр вулин
милош вучевич
максим решетников
россети
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин рассмотрел с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым развитие сотрудничество в свете предстоящего заседания межправкомиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству Сербии и РФ, сообщила пресс-служба Вулина. Накануне Рюмин провел в Белграде встречи с сербским премьером Милошем Вучевичем и министром горного дела и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович. Гендиректор "Россетей" поблагодарил Вулина за помощь в организации его поездки. "Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции РФ, чем мы гордимся. Сербия не будет менять свою политику и становится частью антироссийской истерии. Ваши инвестиции и люди в нашей стране находятся в полной уверенности. Мы не такая страна, как некоторые другие, которые отнимают вашу собственность", - цитирует пресс-служба замглавы сербского кабмина. Отмечается, что особой темой встречи стала подготовка к 20-й встрече российско-сербской межправкомиссии в ноябре этого года в Санкт-Петербурге во главе с сербским и российским сопредседателями – министром Ненадом Поповичем и главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.
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сербия, россия, белград (город), александр вулин, милош вучевич, максим решетников, россети, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вулин, Милош Вучевич, Максим Решетников, Россети, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Вулин обсудил с гендиректором "Россетей" развитие сотрудничества

© Фото : пресс-служба ПАО "Россети"Гендиректор компании "Россети" Андрей Рюмин и заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин
Гендиректор компании Россети Андрей Рюмин и заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети"
Гендиректор компании "Россети" Андрей Рюмин и заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин
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БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин рассмотрел с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым развитие сотрудничество в свете предстоящего заседания межправкомиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству Сербии и РФ, сообщила пресс-служба Вулина.
Накануне Рюмин провел в Белграде встречи с сербским премьером Милошем Вучевичем и министром горного дела и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович. Гендиректор "Россетей" поблагодарил Вулина за помощь в организации его поездки.
"Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции РФ, чем мы гордимся. Сербия не будет менять свою политику и становится частью антироссийской истерии. Ваши инвестиции и люди в нашей стране находятся в полной уверенности. Мы не такая страна, как некоторые другие, которые отнимают вашу собственность", - цитирует пресс-служба замглавы сербского кабмина.
Отмечается, что особой темой встречи стала подготовка к 20-й встрече российско-сербской межправкомиссии в ноябре этого года в Санкт-Петербурге во главе с сербским и российским сопредседателями – министром Ненадом Поповичем и главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.
Генеральный директор компании Россети Андрей Рюмин и министр горной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на встрече в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Россети" обсудили с министром энергетики Сербии работу сетевых комплексов
3 октября, 18:55
 
СербияРоссияБелград (город)Александр ВулинМилош ВучевичМаксим РешетниковРоссетиМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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