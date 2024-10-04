Вулин обсудил с гендиректором "Россетей" развитие сотрудничества
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети"Гендиректор компании "Россети" Андрей Рюмин и заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети"
Гендиректор компании "Россети" Андрей Рюмин и заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин
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БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин рассмотрел с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым развитие сотрудничество в свете предстоящего заседания межправкомиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству Сербии и РФ, сообщила пресс-служба Вулина.
Накануне Рюмин провел в Белграде встречи с сербским премьером Милошем Вучевичем и министром горного дела и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович. Гендиректор "Россетей" поблагодарил Вулина за помощь в организации его поездки.
"Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции РФ, чем мы гордимся. Сербия не будет менять свою политику и становится частью антироссийской истерии. Ваши инвестиции и люди в нашей стране находятся в полной уверенности. Мы не такая страна, как некоторые другие, которые отнимают вашу собственность", - цитирует пресс-служба замглавы сербского кабмина.
Отмечается, что особой темой встречи стала подготовка к 20-й встрече российско-сербской межправкомиссии в ноябре этого года в Санкт-Петербурге во главе с сербским и российским сопредседателями – министром Ненадом Поповичем и главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.