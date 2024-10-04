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Жога назвал главную задачу на посту полпреда в УрФО - РИА Новости, 04.10.2024
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09:34 04.10.2024 (обновлено: 10:11 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/urfo-1976303382.html
Жога назвал главную задачу на посту полпреда в УрФО
Жога назвал главную задачу на посту полпреда в УрФО - РИА Новости, 04.10.2024
Жога назвал главную задачу на посту полпреда в УрФО
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на церемонии представления полпреда назвал своей задачей сохранять и... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:34
2024-10-04T10:11
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на церемонии представления полпреда назвал своей задачей сохранять и преумножать благосостояние, благополучие, развитие Уральского федерального округа. "Моя задача — сохранять и приумножать благосостояние, благополучие, развитие Уральского федерального округа. Самое главное - это люди. Я уверен, что люди, живущие на территории Уральского федерального округа, это сильные, с хорошим стальным стержней, любящие свою Родину, защищают свою Родину каждый на своем фронте его соприкосновения", - сказал Жога. Он также выразил уверенность в том, что он сработается и найдет общий язык со всеми главами регионов Урала, поскольку у всех одна цель – победа."Я уверен, что команда собралась очень сильная, сильные губернаторы. Мы уже познакомились, с некоторыми уже знакомы, общались… Уверен, что мы сработаемся, уверен, что мы найдем общий язык, так как у нас у всех одна цель – это победа, наша общая победа. И для этой цели мы приложим максимальные усилия и будем работать, работать и еще раз работать. С каждым я познакомлюсь отдельно, переговорим с каждым ведомством", - сказал Жога.На встрече, проходящей в здании полпредства в центре уральской столицы, присутствуют губернаторы Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, главы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также бывший полпред Владимир Якушев, который стал первым вице-спикером Совета Федерации, замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев.
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976086762.html
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политика, россия, тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, владимир якушев, артем жога, сергей зайцев, совет федерации рф
Политика, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Якушев, Артем Жога, Сергей Зайцев, Совет Федерации РФ
Жога назвал главную задачу на посту полпреда в УрФО

Жога назвал основной задачей на посту полпреда развитие УрФО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Артем Жога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на церемонии представления полпреда назвал своей задачей сохранять и преумножать благосостояние, благополучие, развитие Уральского федерального округа.
"Моя задача — сохранять и приумножать благосостояние, благополучие, развитие Уральского федерального округа. Самое главное - это люди. Я уверен, что люди, живущие на территории Уральского федерального округа, это сильные, с хорошим стальным стержней, любящие свою Родину, защищают свою Родину каждый на своем фронте его соприкосновения", - сказал Жога.
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО
Вчера, 09:29
Он также выразил уверенность в том, что он сработается и найдет общий язык со всеми главами регионов Урала, поскольку у всех одна цель – победа.
"Я уверен, что команда собралась очень сильная, сильные губернаторы. Мы уже познакомились, с некоторыми уже знакомы, общались… Уверен, что мы сработаемся, уверен, что мы найдем общий язык, так как у нас у всех одна цель – это победа, наша общая победа. И для этой цели мы приложим максимальные усилия и будем работать, работать и еще раз работать. С каждым я познакомлюсь отдельно, переговорим с каждым ведомством", - сказал Жога.
На встрече, проходящей в здании полпредства в центре уральской столицы, присутствуют губернаторы Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, главы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также бывший полпред Владимир Якушев, который стал первым вице-спикером Совета Федерации, замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев.
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО
Вчера, 12:27
 
ПолитикаРоссияТюменская областьХанты-Мансийский автономный округВладимир ЯкушевАртем ЖогаСергей ЗайцевСовет Федерации РФ
 
 
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