https://ria.ru/20241004/urfo-1976303382.html

Жога назвал главную задачу на посту полпреда в УрФО

Жога назвал главную задачу на посту полпреда в УрФО - РИА Новости, 04.10.2024

Жога назвал главную задачу на посту полпреда в УрФО

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на церемонии представления полпреда назвал своей задачей сохранять и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:34

2024-10-04T09:34

2024-10-04T10:11

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на церемонии представления полпреда назвал своей задачей сохранять и преумножать благосостояние, благополучие, развитие Уральского федерального округа. "Моя задача — сохранять и приумножать благосостояние, благополучие, развитие Уральского федерального округа. Самое главное - это люди. Я уверен, что люди, живущие на территории Уральского федерального округа, это сильные, с хорошим стальным стержней, любящие свою Родину, защищают свою Родину каждый на своем фронте его соприкосновения", - сказал Жога. Он также выразил уверенность в том, что он сработается и найдет общий язык со всеми главами регионов Урала, поскольку у всех одна цель – победа."Я уверен, что команда собралась очень сильная, сильные губернаторы. Мы уже познакомились, с некоторыми уже знакомы, общались… Уверен, что мы сработаемся, уверен, что мы найдем общий язык, так как у нас у всех одна цель – это победа, наша общая победа. И для этой цели мы приложим максимальные усилия и будем работать, работать и еще раз работать. С каждым я познакомлюсь отдельно, переговорим с каждым ведомством", - сказал Жога.На встрече, проходящей в здании полпредства в центре уральской столицы, присутствуют губернаторы Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, главы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также бывший полпред Владимир Якушев, который стал первым вице-спикером Совета Федерации, замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев.

https://ria.ru/20241003/zhoga-1976086762.html

https://ria.ru/20241003/zhoga-1976125314.html

россия

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, владимир якушев, артем жога, сергей зайцев, совет федерации рф