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Пушилин назвал ситуацию с переговорами с Украиной патовой - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976422698.html
Пушилин назвал ситуацию с переговорами с Украиной патовой
Пушилин назвал ситуацию с переговорами с Украиной патовой - РИА Новости, 04.10.2024
Пушилин назвал ситуацию с переговорами с Украиной патовой
Украина не в состоянии самостоятельно проводить какие-либо переговоры из-за потери своей субъектности, ситуация для Киева в этом вопросе сложилась патовая,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:47
2024-10-04T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
юрий ушаков
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украина не в состоянии самостоятельно проводить какие-либо переговоры из-за потери своей субъектности, ситуация для Киева в этом вопросе сложилась патовая, заявил глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции с иностранными журналистами в Донецке. "Что касается, может ли Турция выступить посредником, я думаю, здесь нет страны-посредника, от которой зависит, будут удачными переговоры или нет. Здесь зависит от политического решения, политической воли, я говорю не про Украину. Украина потеряла свою субъектность в 2014 году, а сейчас, если говорить о какой-то субъектности Украины, то ситуация наоборот, ухудшилась, стала практически патовой", - сказал Пушилин в ответ на вопрос турецкого журналиста о том, сможет ли Турция снова сыграть роль посредника, если возобновятся мирные переговоры по Украине. Глава ДНР добавил, что Украина финансово зависит от западных стран, от них же полностью зависит весь киевский режим, который управляет оставшейся частью Украины. Финансы нужны как на войну, так и на социальные нужды, и в связи с этим Украина является полностью уязвимой, отметил он. "Поэтому можно надувать щеки как угодно. Украина что-то решает? Украина ничего не решает вообще от слова совсем. Соответственно, с нашей стороны все понятно, наш президент неоднократно заявлял, что ситуация завершится рано или поздно переговорами, чем позже это произойдет, тем хуже в данном случае для оставшейся части Украины, но он никогда не отказывался от переговоров", - сказал Пушилин. По его мнению, роль страны, в которой будут, возможно, проходить мирные переговоры, не имеет особого значения. Однако он подчеркнул важность того, что оппонентом по переговорам на Украине должно выступать западное сообщество во главе с США. И для этого нужно выработать механизм такого взаимодействия, на котором будет озвучена внятная, открытая позиция по украинскому конфликту, но в связи с отсутствием такой позиции со стороны стран, финансирующих Украину, переговоры ни к чему не приведут, заключил глава ДНР. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240902/peregovory-1969888081.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Пушилин назвал ситуацию с переговорами с Украиной патовой

Глава ДНР Пушилин: Украина не в состоянии самостоятельно проводить переговоры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украина не в состоянии самостоятельно проводить какие-либо переговоры из-за потери своей субъектности, ситуация для Киева в этом вопросе сложилась патовая, заявил глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции с иностранными журналистами в Донецке.
"Что касается, может ли Турция выступить посредником, я думаю, здесь нет страны-посредника, от которой зависит, будут удачными переговоры или нет. Здесь зависит от политического решения, политической воли, я говорю не про Украину. Украина потеряла свою субъектность в 2014 году, а сейчас, если говорить о какой-то субъектности Украины, то ситуация наоборот, ухудшилась, стала практически патовой", - сказал Пушилин в ответ на вопрос турецкого журналиста о том, сможет ли Турция снова сыграть роль посредника, если возобновятся мирные переговоры по Украине.
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Глава ДНР добавил, что Украина финансово зависит от западных стран, от них же полностью зависит весь киевский режим, который управляет оставшейся частью Украины. Финансы нужны как на войну, так и на социальные нужды, и в связи с этим Украина является полностью уязвимой, отметил он.
"Поэтому можно надувать щеки как угодно. Украина что-то решает? Украина ничего не решает вообще от слова совсем. Соответственно, с нашей стороны все понятно, наш президент неоднократно заявлял, что ситуация завершится рано или поздно переговорами, чем позже это произойдет, тем хуже в данном случае для оставшейся части Украины, но он никогда не отказывался от переговоров", - сказал Пушилин.
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По его мнению, роль страны, в которой будут, возможно, проходить мирные переговоры, не имеет особого значения. Однако он подчеркнул важность того, что оппонентом по переговорам на Украине должно выступать западное сообщество во главе с США. И для этого нужно выработать механизм такого взаимодействия, на котором будет озвучена внятная, открытая позиция по украинскому конфликту, но в связи с отсутствием такой позиции со стороны стран, финансирующих Украину, переговоры ни к чему не приведут, заключил глава ДНР.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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