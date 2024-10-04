https://ria.ru/20241004/ukraina-1976374274.html

СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова

СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова - РИА Новости, 04.10.2024

СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова

Офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:15

2024-10-04T14:15

2024-10-04T14:15

владимир зеленский

рустем умеров

андрей ермак

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова, сообщает "Forbes-Украина" в своем Telegram-канале."Дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц, говорят два депутата из оборонного комитета. У Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, заявляют чиновник в сфере обороны и депутат профильного комитета", — говорится в публикации.Умерова, как указали в сообщении, планируют заменить из-за неспособности наладить работу в своем министерстве.В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется.Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976334297.html

https://ria.ru/20241004/abc-1976323908.html

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владимир зеленский, рустем умеров, андрей ермак, новые времена, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, forbes, в мире, политика