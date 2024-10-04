Рейтинг@Mail.ru
СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976374274.html
СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова
СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова
Офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:15
2024-10-04T14:15
владимир зеленский
рустем умеров
андрей ермак
новые времена
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
forbes
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a676b9937d7f4a568e8a5130dd20a4bf.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова, сообщает "Forbes-Украина" в своем Telegram-канале."Дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц, говорят два депутата из оборонного комитета. У Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, заявляют чиновник в сфере обороны и депутат профильного комитета", — говорится в публикации.Умерова, как указали в сообщении, планируют заменить из-за неспособности наладить работу в своем министерстве.В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется.Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976334297.html
https://ria.ru/20241004/abc-1976323908.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_216:0:1859:1232_1920x0_80_0_0_c6e51a3043981e12b8c75667af6cfacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, рустем умеров, андрей ермак, новые времена, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, forbes, в мире, политика
Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Андрей Ермак, Новые времена, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Forbes, В мире, Политика
СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова

"Forbes-Украина": офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова и Умерова

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова, сообщает "Forbes-Украина" в своем Telegram-канале.
«
"Дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц, говорят два депутата из оборонного комитета. У Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, заявляют чиновник в сфере обороны и депутат профильного комитета", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Уничтожит Европу". В Финляндии одной фразой описали Зеленского
Вчера, 11:54
Умерова, как указали в сообщении, планируют заменить из-за неспособности наладить работу в своем министерстве.
В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется.
Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
СМИ предположили, что произойдет в зоне СВО после крупного поражения ВСУ
Вчера, 11:18
 
Владимир ЗеленскийРустем УмеровАндрей ЕрмакНовые временаМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныForbesВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала