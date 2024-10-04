СМИ: офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова* и Умерова
"Forbes-Украина": офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова и Умерова
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского обсуждает увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова, сообщает "Forbes-Украина" в своем Telegram-канале.
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"Дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц, говорят два депутата из оборонного комитета. У Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, заявляют чиновник в сфере обороны и депутат профильного комитета", — говорится в публикации.
Умерова, как указали в сообщении, планируют заменить из-за неспособности наладить работу в своем министерстве.
В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* может быть уволен в ближайшее время, но назначать его послом не планируется.
Отношения Буданова* и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, Буданову собирались расширить полномочия.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.