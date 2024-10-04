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В Совфеде прокомментировали освобождение Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976340159.html
В Совфеде прокомментировали освобождение Угледара
В Совфеде прокомментировали освобождение Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
В Совфеде прокомментировали освобождение Угледара
Освобождение Россией Угледара, благодаря которому изменяется линия фронта, приводит киевский режим в агонию, считает член Совета Федерации РФ Александр Волошин. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:15
2024-10-04T12:15
специальная военная операция на украине
россия
угледар
киев
александр волошин
вооруженные силы украины
совет федерации рф
в мире
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Освобождение Россией Угледара, благодаря которому изменяется линия фронта, приводит киевский режим в агонию, считает член Совета Федерации РФ Александр Волошин. "Взятие Угледара российской армией — это стратегический успех, который открывает новые возможности для успешного развития СВО… Это не просто победа в сражении, это изменение всей линии фронта. Противник вынужден отступать к новым рубежам, а российские войска получают возможность развивать наступление на стратегически важные населенные пункты, такие как Великая Новоселка и Курахово", - сказал РИА Новости Волошин. По его словам, потеря Угледара для Киева это не "тактическое отступление" и "локальная неудача", как пытается представить украинская пропаганда, а потеря последнего крупного опорного пункта на южнодонецком направлении. "Киевский режим пребывает в агонии, пытается отвлечь внимание западных спонсоров от крупных военных провалов вторжением в Курскую область. Но тем самым только усугубляет свое незавидное положение. Политика (Владимира) Зеленского лишь множит потери среди личного состава ВСУ", - добавил Волошин. Успехи российских войск на угледарском направлении вывели из-под удара Волноваху, считает сенатор, а также обезопасили трассу "Донецк-Мариуполь". "Сегодня российская армия не просто защищает Донбасс, она освобождает его с невиданной прежде скоростью, демонстрируя полное владение инициативой на поле боя. Почва постепенно уходит из-под ног ВСУ. Каждый военный успех российской армии — это удар по их моральному состоянию и устойчивости фронта, по вере в поддержку со стороны Запада", - считает Волошин. Минобороны РФ 3 октября сообщало, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ.
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976275306.html
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976316086.html
https://ria.ru/20241004/smi-1976292562.html
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угледар
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россия, угледар, киев, александр волошин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Киев, Александр Волошин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, В мире
В Совфеде прокомментировали освобождение Угледара

Сенатор Волошин: освобождение Угледара приводит киевский режим в агонию

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Угледар после освобождения российской армией
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Освобождение Россией Угледара, благодаря которому изменяется линия фронта, приводит киевский режим в агонию, считает член Совета Федерации РФ Александр Волошин.
"Взятие Угледара российской армией — это стратегический успех, который открывает новые возможности для успешного развития СВО… Это не просто победа в сражении, это изменение всей линии фронта. Противник вынужден отступать к новым рубежам, а российские войска получают возможность развивать наступление на стратегически важные населенные пункты, такие как Великая Новоселка и Курахово", - сказал РИА Новости Волошин.
Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Появились первые панорамные кадры освобожденного Угледара
3 октября, 23:46
По его словам, потеря Угледара для Киева это не "тактическое отступление" и "локальная неудача", как пытается представить украинская пропаганда, а потеря последнего крупного опорного пункта на южнодонецком направлении.
"Киевский режим пребывает в агонии, пытается отвлечь внимание западных спонсоров от крупных военных провалов вторжением в Курскую область. Но тем самым только усугубляет свое незавидное положение. Политика (Владимира) Зеленского лишь множит потери среди личного состава ВСУ", - добавил Волошин.
Успехи российских войск на угледарском направлении вывели из-под удара Волноваху, считает сенатор, а также обезопасили трассу "Донецк-Мариуполь".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Вчера, 10:36
"Сегодня российская армия не просто защищает Донбасс, она освобождает его с невиданной прежде скоростью, демонстрируя полное владение инициативой на поле боя. Почва постепенно уходит из-под ног ВСУ. Каждый военный успех российской армии — это удар по их моральному состоянию и устойчивости фронта, по вере в поддержку со стороны Запада", - считает Волошин.
Минобороны РФ 3 октября сообщало, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ.
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СМИ: главком ВСУ отдал первый приказ после потери Угледара
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарКиевАлександр ВолошинВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФВ мире
 
 
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