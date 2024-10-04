https://ria.ru/20241004/ugledar-1976340159.html

В Совфеде прокомментировали освобождение Угледара

В Совфеде прокомментировали освобождение Угледара - РИА Новости, 04.10.2024

В Совфеде прокомментировали освобождение Угледара

Освобождение Россией Угледара, благодаря которому изменяется линия фронта, приводит киевский режим в агонию, считает член Совета Федерации РФ Александр Волошин. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:15

2024-10-04T12:15

2024-10-04T12:15

специальная военная операция на украине

россия

угледар

киев

александр волошин

вооруженные силы украины

совет федерации рф

в мире

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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Освобождение Россией Угледара, благодаря которому изменяется линия фронта, приводит киевский режим в агонию, считает член Совета Федерации РФ Александр Волошин. "Взятие Угледара российской армией — это стратегический успех, который открывает новые возможности для успешного развития СВО… Это не просто победа в сражении, это изменение всей линии фронта. Противник вынужден отступать к новым рубежам, а российские войска получают возможность развивать наступление на стратегически важные населенные пункты, такие как Великая Новоселка и Курахово", - сказал РИА Новости Волошин. По его словам, потеря Угледара для Киева это не "тактическое отступление" и "локальная неудача", как пытается представить украинская пропаганда, а потеря последнего крупного опорного пункта на южнодонецком направлении. "Киевский режим пребывает в агонии, пытается отвлечь внимание западных спонсоров от крупных военных провалов вторжением в Курскую область. Но тем самым только усугубляет свое незавидное положение. Политика (Владимира) Зеленского лишь множит потери среди личного состава ВСУ", - добавил Волошин. Успехи российских войск на угледарском направлении вывели из-под удара Волноваху, считает сенатор, а также обезопасили трассу "Донецк-Мариуполь". "Сегодня российская армия не просто защищает Донбасс, она освобождает его с невиданной прежде скоростью, демонстрируя полное владение инициативой на поле боя. Почва постепенно уходит из-под ног ВСУ. Каждый военный успех российской армии — это удар по их моральному состоянию и устойчивости фронта, по вере в поддержку со стороны Запада", - считает Волошин. Минобороны РФ 3 октября сообщало, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, находившийся раньше под контролем ВСУ.

https://ria.ru/20241003/ugledar-1976275306.html

https://ria.ru/20241004/ukraina-1976316086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, угледар, киев, александр волошин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, в мире