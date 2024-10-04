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При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна
При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна - РИА Новости, 04.10.2024
При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна
В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из них упал на территорию нефтебазы, загорелась пустая цистерна,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T03:42
2024-10-04T03:42
2024-10-04T03:45
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
аннинский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из них упал на территорию нефтебазы, загорелась пустая цистерна, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.С 22.18 мск четверга в регионе объявлена опасность атаки БПЛА."В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал глава региона в Telegram-канале.
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воронежская область
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воронежская область, происшествия, аннинский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Аннинский район, Александр Гусев (губернатор)
При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна
Гусев: при падении БПЛА на территории нефтебазы загорелась пустая цистерна