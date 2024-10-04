Трасс обвинила Джонсона в потере архипелага Чагос, пишут СМИ
Independent: Трасс обвинила Джонсона в потере Британией архипелага Чагос
© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритания Лиз Трасс обвинила своего предшественника Бориса Джонсона в потере Британией архипелага Чагос, сообщает газета Independent.
В четверг Великобритания объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане. Маврикий и Великобритания сообщили в совместном заявлении, что политическое соглашение было подписано при поддержке и содействии Индии и США.
"Именно Борис Джонсон попросил Лиз (Трасс - ред.) поговорить об этом с премьер-министром (Маврикия Правиндом - ред.) Джагнаутом на COP26, что она и сделала. Но она абсолютно четко заявила, что мы никогда не уступим и не должны уступать эту территорию", - приводит слова представителя Трасс газета.
Вскоре после заявления властей Великобритании о передаче архипелага бывший глава британского МИД и МВД от консерваторов Джеймс Клеверли обвинил ныне правящих лейбористов в этом решении, написав в соцсети X, что партия лгала избирателям, чтобы прийти к власти. Как пишет издание, Клеверли сам инициировал переговоры по Чагосу, пока был главой МИД. Сторонники Клеверли при этом заявили, что переговоры начала еще Трасс, когда была посту премьера. Обвинения Трасс свелись к Джонсону, а он на этот счет пока не высказался.
Источник в лейбористской партии сообщил газете, что лейбористы унаследовали от консерваторов "юридическую катастрофу", которая могла нанести ущерб национальной безопасности Великобритании и США.
"Джеймс Клеверли и тори пытались провести 11 раундов переговоров и потерпели неудачу, поставив под угрозу интересы нашей национальной безопасности. Новое правительство пошло на сделку, чтобы обезопасить (военную - ред.) базу и перекрыть потенциальный маршрут нелегальной миграции", - рассказал источник изданию.
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Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
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