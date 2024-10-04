https://ria.ru/20241004/stoltenberg-1976412958.html

Экс-генсек НАТО рассказал, о каких мерах по конфликту на Украине жалеет

Экс-генсек НАТО рассказал, о каких мерах по конфликту на Украине жалеет - РИА Новости, 04.10.2024

Экс-генсек НАТО рассказал, о каких мерах по конфликту на Украине жалеет

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Financial Times, что немного сожалеет о том, что Украине заранее не была предоставлена военная помощь... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:52

2024-10-04T16:52

2024-10-04T16:52

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Financial Times, что немного сожалеет о том, что Украине заранее не была предоставлена военная помощь в больших объемах, но не жалеет о том, что над Украиной не была создана бесполетная зона. "Если и есть что-то, о чем я в некотором роде сожалею... так это то, что мы должны были намного раньше предоставить Украине намного больше военной поддержки", - отметил он. По мнению Столтенберга, союзники Киева должны были дать ему больше оружия до начала спецоперации России. Он подчеркнул, что после начала конфликта на Украине союзники должны были оперативнее передавать ей более продвинутое оружие. Столтенберг вспомнил, что в 2022 году Владимир Зеленский просил его создать бесполетную зону над Украиной. Когда экс-генсека НАТО спросили, не жалеет ли он, что не смог обеспечить ее создание, он ответил отрицательно. "С самого начала я сформулировал подход НАТО: поддерживать Украину, но не быть частью конфликта", - добавил он. В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что развязанная США и НАТО гибридная война против России может привести к прямому столкновению ядерных держав. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240919/stoltenberg-1973719800.html

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956047915.html

https://ria.ru/20240419/nato-1941121638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, йенс столтенберг, владимир зеленский, мария захарова, нато