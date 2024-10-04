Экс-генсек НАТО рассказал, о каких мерах по конфликту на Украине жалеет
Столтенберг сожалеет, что над Украиной не была создана бесполетная зона
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Financial Times, что немного сожалеет о том, что Украине заранее не была предоставлена военная помощь в больших объемах, но не жалеет о том, что над Украиной не была создана бесполетная зона.
"Если и есть что-то, о чем я в некотором роде сожалею... так это то, что мы должны были намного раньше предоставить Украине намного больше военной поддержки", - отметил он.
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По мнению Столтенберга, союзники Киева должны были дать ему больше оружия до начала спецоперации России. Он подчеркнул, что после начала конфликта на Украине союзники должны были оперативнее передавать ей более продвинутое оружие.
Столтенберг вспомнил, что в 2022 году Владимир Зеленский просил его создать бесполетную зону над Украиной. Когда экс-генсека НАТО спросили, не жалеет ли он, что не смог обеспечить ее создание, он ответил отрицательно.
"С самого начала я сформулировал подход НАТО: поддерживать Украину, но не быть частью конфликта", - добавил он.
В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что развязанная США и НАТО гибридная война против России может привести к прямому столкновению ядерных держав.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.