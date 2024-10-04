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Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5 процента - РИА Новости, 04.10.2024
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02:54 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/stipendii-1976284940.html
Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5 процента
Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5 процента - РИА Новости, 04.10.2024
Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5 процента
Стипендии студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов планируется проиндексировать в России на 4,5% РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T02:54
2024-10-04T02:54
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Стипендии студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов планируется проиндексировать в России на 4,5% в 2025 году, следует из материалов к проекту бюджета, с которыми ознакомилось РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов. "Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", - говорится в материалах к проекту бюджета.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5 процента

В России планируется в 2025 году проиндексировать стипендии студентов на 4,5%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтуденческие билеты учеников на традиционном празднике "День первокурсника" в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова
Студенческие билеты учеников на традиционном празднике День первокурсника в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Студенческие билеты учеников на традиционном празднике "День первокурсника" в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Стипендии студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов планируется проиндексировать в России на 4,5% в 2025 году, следует из материалов к проекту бюджета, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов.
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Стипендия студентам в 2024 году: изменение размера и видов выплат
23 сентября, 17:21
"Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", - говорится в материалах к проекту бюджета.
 
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