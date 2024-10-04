https://ria.ru/20241004/stipendii-1976284940.html

Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5 процента

Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5 процента - РИА Новости, 04.10.2024

Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5 процента

Стипендии студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов планируется проиндексировать в России на 4,5% РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T02:54

2024-10-04T02:54

2024-10-04T02:54

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Стипендии студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов планируется проиндексировать в России на 4,5% в 2025 году, следует из материалов к проекту бюджета, с которыми ознакомилось РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов. "Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров", - говорится в материалах к проекту бюджета.

https://ria.ru/20240923/stipendiya-1734931836.html

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