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ВС России заняли выгодные рубежи на Купянском направлении, сообщил Марочко - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976291805.html
ВС России заняли выгодные рубежи на Купянском направлении, сообщил Марочко
ВС России заняли выгодные рубежи на Купянском направлении, сообщил Марочко - РИА Новости, 04.10.2024
ВС России заняли выгодные рубежи на Купянском направлении, сообщил Марочко
Российские войска продолжают активные наступательные действия на купянском направлении, занимают новые рубежи, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:05
2024-10-04T07:05
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Российские войска продолжают активные наступательные действия на купянском направлении, занимают новые рубежи, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "За истекшие сутки Вооруженные силы РФ вели активные штурмовые действия на участке шириной порядка 50 километров в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Стельмаховка и Андреевка. Наши войска заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказал эксперт. Марочко добавил, что поражение живой силы и техники противника велось в тесном взаимодействии между различными родами войск. Слаженные действия ВС РФ, по его словам, также отметила и разведка украинской армии. Накануне Марочко сообщал агентству, что группа украинских военнослужащих сбежала с позиций на купянском направлении. До этого он также информировал, что положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976231223.html
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россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России заняли выгодные рубежи на Купянском направлении, сообщил Марочко

Марочко: ВС России заняли новые выгодные рубежи на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Российские войска продолжают активные наступательные действия на купянском направлении, занимают новые рубежи, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
«
"За истекшие сутки Вооруженные силы РФ вели активные штурмовые действия на участке шириной порядка 50 километров в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Стельмаховка и Андреевка. Наши войска заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказал эксперт.
Марочко добавил, что поражение живой силы и техники противника велось в тесном взаимодействии между различными родами войск. Слаженные действия ВС РФ, по его словам, также отметила и разведка украинской армии.
Накануне Марочко сообщал агентству, что группа украинских военнослужащих сбежала с позиций на купянском направлении. До этого он также информировал, что положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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