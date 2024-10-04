https://ria.ru/20241004/rossija-1976348764.html

Нелегальной миграции в России больше не будет, заявил Хуснуллин

Нелегальной миграции в России больше не будет, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 04.10.2024

Нелегальной миграции в России больше не будет, заявил Хуснуллин

Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать, заявил после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:52

2024-10-04T12:52

2024-10-04T16:44

россия

таджикистан

душанбе

марат хуснуллин

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ДУШАНБЕ, 4 окт — РИА Новости. Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать, заявил после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Душанбе, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин — сопредседатель с российской стороны."Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально", — сказал он.По его словам, России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран". "Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие", — отметил Хуснуллин. "Все оставшиеся неурегулированные вопросы мы урегулируем", — заверил он. Российский вице-премьер напомнил, что в этой сфере с 5 февраля серьезно меняется законодательство РФ. "Поэтому надо провести большую разъяснительную и организационную работу, чтобы был налаженный обмен данными и мы четко знали, как дальше будем работать", — добавил он.В свою очередь, сопредседатель с таджикской стороны, премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода сказал, что в Душанбе обеспокоены "тенденцией повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля России". По его словам, "увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд и депортации граждан Таджикистана под широкой и расплывчатой формулировкой "обеспечение безопасности"."На въезде на границах России часами и даже днями задерживаются наши граждане — среди них члены официальных делегаций, студенты, люди преклонного возраста и дети", — сказал Расулзода.При этом, по его словам, наблюдается тенденция увеличения запросов российских работодателей для направления таджикских трудовых ресурсов в РФ, только что Таджикистан с этой целью посетила крупная делегация Татарстана. "Нам нужно переходить к действительно эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать укреплению взаимопонимания между нашими дружественными народами и приносить пользу экономикам наших стран", — добавил Расулзода.

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https://ria.ru/20241002/gosduma-1975849840.html

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россия, таджикистан, душанбе, марат хуснуллин