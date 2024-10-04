Рейтинг@Mail.ru
Нелегальной миграции в России больше не будет, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 04.10.2024 (обновлено: 16:44 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/rossija-1976348764.html
Нелегальной миграции в России больше не будет, заявил Хуснуллин
Нелегальной миграции в России больше не будет, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 04.10.2024
Нелегальной миграции в России больше не будет, заявил Хуснуллин
Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать, заявил после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:52
2024-10-04T16:44
россия
таджикистан
душанбе
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973370434_69:0:942:491_1920x0_80_0_0_35199d4bf5627883ea62db996d13d62c.jpg
ДУШАНБЕ, 4 окт — РИА Новости. Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать, заявил после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Душанбе, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин — сопредседатель с российской стороны."Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально", — сказал он.По его словам, России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран". "Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие", — отметил Хуснуллин. "Все оставшиеся неурегулированные вопросы мы урегулируем", — заверил он. Российский вице-премьер напомнил, что в этой сфере с 5 февраля серьезно меняется законодательство РФ. "Поэтому надо провести большую разъяснительную и организационную работу, чтобы был налаженный обмен данными и мы четко знали, как дальше будем работать", — добавил он.В свою очередь, сопредседатель с таджикской стороны, премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода сказал, что в Душанбе обеспокоены "тенденцией повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля России". По его словам, "увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд и депортации граждан Таджикистана под широкой и расплывчатой формулировкой "обеспечение безопасности"."На въезде на границах России часами и даже днями задерживаются наши граждане — среди них члены официальных делегаций, студенты, люди преклонного возраста и дети", — сказал Расулзода.При этом, по его словам, наблюдается тенденция увеличения запросов российских работодателей для направления таджикских трудовых ресурсов в РФ, только что Таджикистан с этой целью посетила крупная делегация Татарстана. "Нам нужно переходить к действительно эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать укреплению взаимопонимания между нашими дружественными народами и приносить пользу экономикам наших стран", — добавил Расулзода.
https://ria.ru/20240503/putin-1943703551.html
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975849840.html
https://ria.ru/20241001/peterburg-1975833987.html
россия
таджикистан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973370434_178:0:833:491_1920x0_80_0_0_47711c4d2cb8823885b6de989489b11c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таджикистан, душанбе, марат хуснуллин
Россия, Таджикистан, Душанбе, Марат Хуснуллин
Нелегальной миграции в России больше не будет, заявил Хуснуллин

Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

© МВД МедиаПолицейские выявили среди постояльцев общежития в подмосковной Истре 75 нелегальных мигрантов
Полицейские выявили среди постояльцев общежития в подмосковной Истре 75 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© МВД Медиа
Полицейские выявили среди постояльцев общежития в подмосковной Истре 75 нелегальных мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 4 окт — РИА Новости. Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать, заявил после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Душанбе, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин — сопредседатель с российской стороны.
"Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг мигрантов
3 мая, 15:03
По его словам, России и Таджикистану надо сделать рабочую группу, "расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран".
"Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие", — отметил Хуснуллин.
"Все оставшиеся неурегулированные вопросы мы урегулируем", — заверил он.
Российский вице-премьер напомнил, что в этой сфере с 5 февраля серьезно меняется законодательство РФ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Госдуму внесли проект о противодействии незаконной миграции
2 октября, 02:43
"Поэтому надо провести большую разъяснительную и организационную работу, чтобы был налаженный обмен данными и мы четко знали, как дальше будем работать", — добавил он.
В свою очередь, сопредседатель с таджикской стороны, премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода сказал, что в Душанбе обеспокоены "тенденцией повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля России". По его словам, "увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд и депортации граждан Таджикистана под широкой и расплывчатой формулировкой "обеспечение безопасности".
"На въезде на границах России часами и даже днями задерживаются наши граждане — среди них члены официальных делегаций, студенты, люди преклонного возраста и дети", — сказал Расулзода.
При этом, по его словам, наблюдается тенденция увеличения запросов российских работодателей для направления таджикских трудовых ресурсов в РФ, только что Таджикистан с этой целью посетила крупная делегация Татарстана.
"Нам нужно переходить к действительно эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать укреплению взаимопонимания между нашими дружественными народами и приносить пользу экономикам наших стран", — добавил Расулзода.
В Петербурге и области прошли обыски в подразделениях МВД по вопросам миграции, в хостелах и местах жительства причастных к организации канала незаконной миграции - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Петербурге прошли обыски в подразделениях по вопросам миграции
1 октября, 22:49
 
РоссияТаджикистанДушанбеМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала