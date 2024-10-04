https://ria.ru/20241004/putin-1976342176.html
Путин пока не планирует встречаться с Гросси, сообщили в Кремле
Путин пока не планирует встречаться с Гросси, сообщили в Кремле - РИА Новости, 04.10.2024
Путин пока не планирует встречаться с Гросси, сообщили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:21
2024-10-04T12:21
2024-10-04T12:21
политика
россия
рафаэль гросси
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока контактов с Гросси в планах Путина нет", - сказал Песков. Ранее Гросси выразил уверенность в беседе с РИА Новости, что его встреча с президентом России состоится в ближайшем будущем.
https://ria.ru/20241004/peskov-1976340407.html
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политика, россия, рафаэль гросси, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин пока не планирует встречаться с Гросси, сообщили в Кремле
Песков: Путин пока не планирует проводить встречу с главой МАГАТЭ Гросси