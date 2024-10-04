https://ria.ru/20241004/pushkov-1976278022.html

Пушков рассказал, чем наполнены головы европейских политиков

Пушков рассказал, чем наполнены головы европейских политиков - РИА Новости, 04.10.2024

Пушков рассказал, чем наполнены головы европейских политиков

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что в головах многих современных европейских лидеров только "мешанина из... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T00:25

2024-10-04T00:25

2024-10-04T00:25

дания

франция

сша

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метте фредериксен

лиз трасс

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что в головах многих современных европейских лидеров только "мешанина из самодовольства и агрессивных лозунгов". Пушков процитировал премьера Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что страх и лидерство не идут рука об руку. "В том-то и беда европейцев, что их страны возглавляют вчерашние никто, отчего-то сегодня возомнившие себя лидерами. Типа (экс-премьера Британии) Лиз Трасс или той же премьерши Дании. В головах у них - мешанина из самодовольства, неуемных амбиций и агрессивных лозунгов. Зато интеллект, компетентность и опыт у многих и не ночевали", - написал он в Telegram-канале. По мнению Пушкова, бывшие президенты Франции Шарль Де Голль и Жискар д'Эстен, экс-лидеры США Джон Кеннеди и Ричард Никсон, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, в отличие от нынешних европейских лидеров, понимали, что доведенная до предела холодная война может перерасти в военный конфликт. "Все - куда более крупные фигуры, нежели нынешние руководители Европы. Нынешние же не то, чтобы были бесстрашны, они, в силу своей ограниченности, просто не отдают себе отчета, к чему все это может привести", - добавил он.

https://ria.ru/20241002/ssha-1976023231.html

https://ria.ru/20241001/nato-1975755171.html

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дания, франция, сша, алексей пушков, метте фредериксен, лиз трасс, совет федерации рф, в мире