Пушков рассказал, чем наполнены головы европейских политиков
Пушков: головы политиков в ЕС наполнены мешаниной из самодовольства и агрессии
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что в головах многих современных европейских лидеров только "мешанина из самодовольства и агрессивных лозунгов".
Пушков процитировал премьера Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что страх и лидерство не идут рука об руку.
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"В том-то и беда европейцев, что их страны возглавляют вчерашние никто, отчего-то сегодня возомнившие себя лидерами. Типа (экс-премьера Британии) Лиз Трасс или той же премьерши Дании. В головах у них - мешанина из самодовольства, неуемных амбиций и агрессивных лозунгов. Зато интеллект, компетентность и опыт у многих и не ночевали", - написал он в Telegram-канале.
По мнению Пушкова, бывшие президенты Франции Шарль Де Голль и Жискар д'Эстен, экс-лидеры США Джон Кеннеди и Ричард Никсон, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, в отличие от нынешних европейских лидеров, понимали, что доведенная до предела холодная война может перерасти в военный конфликт.
"Все - куда более крупные фигуры, нежели нынешние руководители Европы. Нынешние же не то, чтобы были бесстрашны, они, в силу своей ограниченности, просто не отдают себе отчета, к чему все это может привести", - добавил он.