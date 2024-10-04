Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал, чем наполнены головы европейских политиков - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/pushkov-1976278022.html
Пушков рассказал, чем наполнены головы европейских политиков
Пушков рассказал, чем наполнены головы европейских политиков - РИА Новости, 04.10.2024
Пушков рассказал, чем наполнены головы европейских политиков
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что в головах многих современных европейских лидеров только "мешанина из... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T00:25
2024-10-04T00:25
дания
франция
сша
алексей пушков
метте фредериксен
лиз трасс
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что в головах многих современных европейских лидеров только "мешанина из самодовольства и агрессивных лозунгов". Пушков процитировал премьера Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что страх и лидерство не идут рука об руку. "В том-то и беда европейцев, что их страны возглавляют вчерашние никто, отчего-то сегодня возомнившие себя лидерами. Типа (экс-премьера Британии) Лиз Трасс или той же премьерши Дании. В головах у них - мешанина из самодовольства, неуемных амбиций и агрессивных лозунгов. Зато интеллект, компетентность и опыт у многих и не ночевали", - написал он в Telegram-канале. По мнению Пушкова, бывшие президенты Франции Шарль Де Голль и Жискар д'Эстен, экс-лидеры США Джон Кеннеди и Ричард Никсон, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, в отличие от нынешних европейских лидеров, понимали, что доведенная до предела холодная война может перерасти в военный конфликт. "Все - куда более крупные фигуры, нежели нынешние руководители Европы. Нынешние же не то, чтобы были бесстрашны, они, в силу своей ограниченности, просто не отдают себе отчета, к чему все это может привести", - добавил он.
https://ria.ru/20241002/ssha-1976023231.html
https://ria.ru/20241001/nato-1975755171.html
дания
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, франция, сша, алексей пушков, метте фредериксен, лиз трасс, совет федерации рф, в мире
Дания, Франция, США, Алексей Пушков, Метте Фредериксен, Лиз Трасс, Совет Федерации РФ, В мире
Пушков рассказал, чем наполнены головы европейских политиков

Пушков: головы политиков в ЕС наполнены мешаниной из самодовольства и агрессии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что в головах многих современных европейских лидеров только "мешанина из самодовольства и агрессивных лозунгов".
Пушков процитировал премьера Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что страх и лидерство не идут рука об руку.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
США будут бороться за однополярный мир до конца, заявил Пушков
2 октября, 19:07
"В том-то и беда европейцев, что их страны возглавляют вчерашние никто, отчего-то сегодня возомнившие себя лидерами. Типа (экс-премьера Британии) Лиз Трасс или той же премьерши Дании. В головах у них - мешанина из самодовольства, неуемных амбиций и агрессивных лозунгов. Зато интеллект, компетентность и опыт у многих и не ночевали", - написал он в Telegram-канале.
По мнению Пушкова, бывшие президенты Франции Шарль Де Голль и Жискар д'Эстен, экс-лидеры США Джон Кеннеди и Ричард Никсон, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, в отличие от нынешних европейских лидеров, понимали, что доведенная до предела холодная война может перерасти в военный конфликт.
"Все - куда более крупные фигуры, нежели нынешние руководители Европы. Нынешние же не то, чтобы были бесстрашны, они, в силу своей ограниченности, просто не отдают себе отчета, к чему все это может привести", - добавил он.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО
1 октября, 15:48
 
ДанияФранцияСШААлексей ПушковМетте ФредериксенЛиз ТрассСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала