https://ria.ru/20241004/predprinimatelstvo-1976381241.html

Ленинградская область перевыполнила план по численности занятых в МСП

Ленинградская область перевыполнила план по численности занятых в МСП - РИА Новости, 04.10.2024

Ленинградская область перевыполнила план по численности занятых в МСП

Численность жителей Ленинградской области, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:42

2024-10-04T14:42

2024-10-04T14:42

ленинградская область

поддержка бизнеса

александр дрозденко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Численность жителей Ленинградской области, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, составила более 324 тысячи человек. Эта цифра на 15% превышает запланированный для региона в 2019 году показатель в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", согласно которому намечалось привлечь в МСП 281,4 тысячи человек. Малый и средний бизнес в настоящее время играет значительную роль во всех сферах жизни региона, поставщики из негосударственного сектора все активнее проявляют себя там, где раньше предоставление услуг осуществлялось только государством. Темпы роста В условиях сложившейся социально-экономической и внешнеполитической ситуации малый и средний бизнес сумел адаптироваться, найти новые пути развития и роста. Бизнес-сообщество Ленинградской области увеличивается ежегодно. Так, на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в области насчитывается около 81 тысяч юридических лиц в сфере МСП. Динамично растет число самозанятых граждан – сейчас их более 121 тысячи. Оборот розничной торговли в январе–августе 2024 года составил 531,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 4,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, в августе 2024 года, соответственно, 73,2 миллиарда рублей (на 0,6% больше). Сохраняется тенденция роста общего объема реализации товаров и услуг, который по итогам 2023 года составил 896,4 миллиарда рублей, что почти на 40% выше значения 2022 года. Оборот общественного питания в январе–августе 2024 года составил 19,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, в августе 2024 года, соответственно, 2,8 миллиарда рублей (на 16,0% больше). Объем платных услуг, оказанных населению, в январе–августе 2024 года составил 103,8 миллиарда рублей и в сопоставимых ценах увеличился по сравнению с январем–августом 2023 года на 6,5%. Факторы развития Чем же обусловлена такая динамика? Каковы факторы роста? Во-первых, в Ленинградской области есть все возможности для открытия бизнеса – льготные налоговые режимы, консультационная поддержка муниципальных и региональных организаций, обучение, услуги по регистрации бизнеса, онлайн-регистрация – начать бизнес стало проще, чем несколько лет назад. Во-вторых, год от года расширяется финансовая поддержка со стороны государства. Это и различные субсидии, и гранты для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет, а также для социальных предприятий, и социальный контракт, и финансовая помощь тем, кто находится в поисках работы и планирует стать предпринимателем или самозанятым. "Мы видим, как с помощью господдержки малый бизнес растет не только количественно, но и качественно. Реализуется много новых, своевременных проектов, которые отвечают потребностям региона и его жителей в текущих условиях, – в направлениях импортозамещения, производства товаров и предоставления услуг в социальной сфере, развития креативных индустрий", – говорит председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. В 2024 году на развитие и меры поддержки малого и среднего бизнеса Ленинградской области выделено 743,6 миллиона рублей. Уже распределены все субсидии и гранты этого года для предпринимателей, на эти цели направлено более 417 миллионов рублей. Молодые предприниматели и социальные предприятия – всего 133 субъекта – получили финансовую поддержку в рамках национального проекта: гранты до 500 тысяч рублей на общую сумму 62,4 миллиона рублей. В агропромышленном комплексе по программе "Агростартап" предоставлены гранты еще на 21 миллион рублей. Гарантии и займы Востребованными являются и такие формы поддержки, как микрозаймы и поручительства, которые предоставляются в соответствии с задачами национального проекта. В настоящее время администрацией региона создана новая микрокредитная компания Ленинградской области, которая с октября приступит к предоставлению льготных микрозаймов субъектам МСП. Важный нюанс: несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка до 19%, ставки по государственным микрозаймам для предпринимателей в Ленинградской области остаются в пределах 5-8%. За счет средств областного и федерального бюджетов в начале 2024 года был увеличен на 67,2 миллиона рублей гарантийный капитал региональной гарантийной организации, чей объем уже превысил один миллиард рублей. Соответственно, выросли и объемы гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2024 году объем заемных средств, обеспеченных поручительствами региональной гарантийной организации, к настоящему времени составил почти 1,4 миллиарда рублей, при этом объем выданных поручительств составил 658 миллионов рублей. Сами поручительства предоставлены 64 субъектам МСП. Кроме того, по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на реализацию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году за счет областного бюджета будет дополнительно выделено еще 44 миллиона рублей. Данные средства будут направлены, в первую очередь, на возмещение затрат субъектов МСП по кредитным договорам (20 миллионов рублей), в связи с тем, что ключевая ставка остается достаточно высокой. Кроме того, 15 миллионов рублей будет дополнительно направлено на субсидии социальным предпринимателям, шесть миллионов рублей – на поддержку предприятий потребительской кооперации. Помимо этого, в 2025 году, несмотря на планируемое отсутствие финансирования за счет средств федерального бюджета, Ленинградская область за счет средств областного бюджета сохранит на уровне 2024 года все расходы на реализацию мероприятий центров "Мой бизнес". Цифровизация мер поддержки На помощь малому и среднему бизнесу приходят и новейшие технологии. Продолжается процесс цифровизации предоставления услуг в сфере бизнеса отраслевыми ведомствами и организациями инфраструктуры поддержки, начатый администрацией Ленинградской области с 2021 года. Сначала в региональной автоматизированной информационной системе была реализована возможность подачи в электронном виде заявок на субсидии и гранты, а также предоставление отчетов. Затем появилась возможность подачи заявок на микрозаймы через сайт 813.ru. Практика региона по направлению цифровизации процесса предоставления региональных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства одобрена "Смартекой" – единой цифровой платформой Агентства стратегических инициатив, которая обеспечивает обмен и распространение результативных практик. Практика Ленинградской области, как одна из лучших, размещена для передачи опыта другим регионам. С августа 2022 года у предпринимателей есть возможность получать региональные меры поддержки онлайн через цифровую платформу МСП.РФ. Сегодня на платформе зарегистрированы более 10,3 тысячи пользователей из Ленинградской области и доступны онлайн около 80 региональных мер поддержки. В 2022 году на региональном портале поддержки бизнеса 813.ru создан "Навигатор мер поддержки" – сервис, включающий весь спектр государственной помощи в сфере малого и среднего бизнеса Ленинградской области, в том числе информация о мерах поддержки бизнеса от девяти отраслевых комитетов администрации региона. Полезный сервис оценили и на федеральном уровне. По итогам 2022 года центр "Мой бизнес" Ленинградской области отмечен Минэкономразвития России первым местом в номинации "Лучшая экосистема для бизнеса". Перспективы на будущее Действие национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства завершается в 2024 году и продлеваться не будет. Тем не менее, правительством РФ анонсированы новые приоритетные направления развития и поддержки малого и среднего бизнеса до 2030 года. Основной задачей, начиная с 2025 года, будет качественное развитие малого бизнеса, создание условий для роста компаний: из индивидуального предпринимателя – в микробизнес, далее – в малый бизнес, из малого – в средний, и далее – до уровня национальных компаний. Для каждой категории предполагается индивидуальный подход по подбору и предоставлению мер поддержки. "Малое и среднее предпринимательство вносит все более весомый вклад в экономику региона и решение социальных задач. Поэтому правительство Ленинградской области и в дальнейшем планирует всесторонне поддерживать малый бизнес и расширять спектр мер поддержки, которые способствуют росту и развитию предпринимательства", – говорит Нерушай. Одна из самых важных задач в развитии и поддержке предпринимательства в Ленинградской области является эффективное взаимодействие бизнеса и государственной власти. При господдержке будет сильной "малая экономика", которая уже обеспечивает регион товарами и услугами, а значит, станут комфортнее условия для жизни в регионе.

https://ria.ru/20241001/predprinimateli-1974610431.html

https://ria.ru/20241001/shkola-1975823071.html

https://ria.ru/20240923/msp-1973910243.html

https://ria.ru/20240827/kvoty-1968859076.html

россия

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Артем Смирнов

поддержка бизнеса , александр дрозденко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)