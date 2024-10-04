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Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу - РИА Новости, 04.10.2024
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09:23 04.10.2024 (обновлено: 10:12 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/polpred-1976302302.html
Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу
Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу - РИА Новости, 04.10.2024
Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу
Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев представил уральским губернаторам сменившего его на посту полпреда в УрФО Артема Жогу, передает... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:23
2024-10-04T10:12
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев представил уральским губернаторам сменившего его на посту полпреда в УрФО Артема Жогу, передает корреспондент РИА Новости."Я уверен, что тот опыт, который приобрел - … все эти качества позволят Артему Владимировичу эффективно исполнять обязанности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе", - сказал Якушев.Уральский федеральный округ - это опорный край державы, мощнейшая жизнь регионов, где сосредоточена мощнейшая база российской промышленности, добавил он, уточнив, что уже переговорил с Жогой об этом.
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политика, совет федерации рф, уральский фо
Политика, Совет Федерации РФ, Уральский ФО
Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу

Первый вице-спикер Совфеда Якушев представили полпреда Жогу губернаторам УрФО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Артем Жога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев представил уральским губернаторам сменившего его на посту полпреда в УрФО Артема Жогу, передает корреспондент РИА Новости.
"Я уверен, что тот опыт, который приобрел - … все эти качества позволят Артему Владимировичу эффективно исполнять обязанности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе", - сказал Якушев.
Уральский федеральный округ - это опорный край державы, мощнейшая жизнь регионов, где сосредоточена мощнейшая база российской промышленности, добавил он, уточнив, что уже переговорил с Жогой об этом.
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