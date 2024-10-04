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Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу

Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу - РИА Новости, 04.10.2024

Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу

Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев представил уральским губернаторам сменившего его на посту полпреда в УрФО Артема Жогу, передает... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:23

2024-10-04T09:23

2024-10-04T10:12

политика

совет федерации рф

уральский фо

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев представил уральским губернаторам сменившего его на посту полпреда в УрФО Артема Жогу, передает корреспондент РИА Новости."Я уверен, что тот опыт, который приобрел - … все эти качества позволят Артему Владимировичу эффективно исполнять обязанности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе", - сказал Якушев.Уральский федеральный округ - это опорный край державы, мощнейшая жизнь регионов, где сосредоточена мощнейшая база российской промышленности, добавил он, уточнив, что уже переговорил с Жогой об этом.

https://ria.ru/20241003/zhoga-1976125314.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, совет федерации рф, уральский фо