https://ria.ru/20241004/polpred-1976302302.html
Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу
Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу - РИА Новости, 04.10.2024
Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу
Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев представил уральским губернаторам сменившего его на посту полпреда в УрФО Артема Жогу, передает... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:23
2024-10-04T09:23
2024-10-04T10:12
политика
совет федерации рф
уральский фо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934454504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f050d2a90dd34d818f5fc53034d8648.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев представил уральским губернаторам сменившего его на посту полпреда в УрФО Артема Жогу, передает корреспондент РИА Новости."Я уверен, что тот опыт, который приобрел - … все эти качества позволят Артему Владимировичу эффективно исполнять обязанности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе", - сказал Якушев.Уральский федеральный округ - это опорный край державы, мощнейшая жизнь регионов, где сосредоточена мощнейшая база российской промышленности, добавил он, уточнив, что уже переговорил с Жогой об этом.
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976125314.html
уральский фо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934454504_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d932dc988dcc99c2ff5d1bf4d0bb151e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, уральский фо
Политика, Совет Федерации РФ, Уральский ФО
Первый вице-спикер Совфеда представил нового полпреда в УрФО Жогу
Первый вице-спикер Совфеда Якушев представили полпреда Жогу губернаторам УрФО