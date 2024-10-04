https://ria.ru/20241004/peterburg-1976459702.html

В Петербурге возбудили дело против молодежных банд мигрантов

В Петербурге возбудили дело против молодежных банд мигрантов - РИА Новости, 04.10.2024

В Петербурге возбудили дело против молодежных банд мигрантов

Следователи СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили дело о хулиганстве в отношении молодежных банд мигрантов, которые терроризируют население города, доклад будет... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:49

2024-10-04T22:49

2024-10-04T22:49

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация с нелегальными мигрантами

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили дело о хулиганстве в отношении молодежных банд мигрантов, которые терроризируют население города, доклад будет представлен председателю центрального аппарата ведомства, сообщило СК России. Как отмечает ведомство, в социальных сетях опубликовано видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население. "Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.

https://ria.ru/20240707/bastrykin-1958024020.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами