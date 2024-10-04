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В Петербурге возбудили дело против молодежных банд мигрантов - РИА Новости, 04.10.2024
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22:49 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/peterburg-1976459702.html
В Петербурге возбудили дело против молодежных банд мигрантов
В Петербурге возбудили дело против молодежных банд мигрантов - РИА Новости, 04.10.2024
В Петербурге возбудили дело против молодежных банд мигрантов
Следователи СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили дело о хулиганстве в отношении молодежных банд мигрантов, которые терроризируют население города, доклад будет... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:49
2024-10-04T22:49
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация с нелегальными мигрантами
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили дело о хулиганстве в отношении молодежных банд мигрантов, которые терроризируют население города, доклад будет представлен председателю центрального аппарата ведомства, сообщило СК России. Как отмечает ведомство, в социальных сетях опубликовано видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население. "Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация с нелегальными мигрантами
В Петербурге возбудили дело против молодежных банд мигрантов

СК возбудил дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов в Петербурге

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили дело о хулиганстве в отношении молодежных банд мигрантов, которые терроризируют население города, доклад будет представлен председателю центрального аппарата ведомства, сообщило СК России.
Как отмечает ведомство, в социальных сетях опубликовано видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население.
«
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация с нелегальными мигрантами
 
 
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