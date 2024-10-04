https://ria.ru/20241004/peterburg-1976365432.html

В Петербурге пресекли бизнес по легализации мигрантов через фиктивные браки

В Петербурге пресекли бизнес по легализации мигрантов через фиктивные браки - РИА Новости, 04.10.2024

В Петербурге пресекли бизнес по легализации мигрантов через фиктивные браки

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла преступную схему легализации мигрантов через фиктивные браки, задержаны трое предполагаемых организаторов бизнеса, а также... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:41

2024-10-04T13:41

2024-10-04T13:41

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

ситуация с нелегальными мигрантами

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга раскрыла преступную схему легализации мигрантов через фиктивные браки, задержаны трое предполагаемых организаторов бизнеса, а также четверо женщин, согласившихся на формальное замужество, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Полицейскими задержаны трое предполагаемых организаторов противоправной схемы и четыре жительницы Санкт-Петербурга, которые согласились на фиктивный брак. Они допрошены в качестве подозреваемых и задержаны на основании статьи 91 УПК РФ", – написала Волк в Telegram-канале Она уточнила, что с 2020 года как минимум семь жительниц Санкт-Петербурга согласились формально выйти замуж за иностранцев. Каждая из них получила от своего супруга от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. "Предварительно установлено, что схему незаконной миграции организовали трое выходцев из государств ближнего зарубежья. Благодаря связям в этнических сообществах, они находили мигрантов, которые хотели оформить фиктивные браки, чтобы приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Стоимость посреднических услуг злоумышленников составляла порядка 200 тысяч рублей", – добавила Волк. По оперативным данным, за пять лет незаконной деятельности несколько десятков человек, включая женщин, легализовали свое пребывание в России через фиктивные браки. Также им оказывались услуги по изготовлению фиктивных миграционных документов. Из офиса, который использовали организаторы "брачного бизнеса", в ходе обыска изъяты 233 печати различных государственных учреждений, компьютеры, принтеры, а также бланки официальных документов. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. "Устанавливаются все эпизоды и соучастники нелегального бизнеса. Собранные материалы переданы в подразделение по вопросам миграции для принятия решения об аннулировании или отмене оснований нахождения на территории Российской Федерации граждан, которые воспользовались криминальными услугами", – заключила Волк.

https://ria.ru/20240926/volodin-1974905415.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, ситуация с нелегальными мигрантами